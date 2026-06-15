Vídeo: Um momento raro se repete... O Egito se vinga da Arábia Saudita com um gol de Imam Ashour

Imam Ashour, estrela da seleção egípcia, conseguiu colocar os Faraós na frente contra a seleção da Bélgica, na noite desta segunda-feira, no estádio «Lumin», no âmbito das disputas do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

O gol que colocou a seleção egípcia na frente saiu aos 20 minutos do primeiro tempo, após um ataque organizado que culminou em um passe preciso de Mohamed Salah, recebido de forma impecável por Imam Ashour, que disparou um chute forte de fora da área que acertou o fundo da rede do goleiro belga Thibaut Courtois.

Nesse contexto, a rede francesa “Stats Foot” destacou que essa vantagem é um evento raro na história das participações da seleção egípcia na Copa do Mundo, explicando: “O Egito abriu o placar em uma partida da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após o jogo contra a Arábia Saudita em 25 de junho de 2018”.

A seleção egípcia disputa o torneio com grandes ambições em sua quarta participação na história da Copa do Mundo, após ter conseguido retornar ao cenário mundial após sua ausência desde a edição da Rússia 2018.

Esta participação representa uma oportunidade importante para os Faraós confirmarem seu lugar entre as principais seleções africanas e árabes, em meio a grandes esperanças da torcida de alcançar um novo feito histórico a ser adicionado ao histórico do futebol egípcio, liderados por Mohamed Salah, considerado a principal arma da seleção na atual edição da Copa do Mundo.