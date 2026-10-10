Em um dos patrocínios mais inusitados do futebol inglês, a Durex, empresa especializada na fabricação de preservativos, decidiu apoiar o clube Woodley United, contando com o ex-treinador da Premier League Sean Dyche em uma campanha publicitária bem-humorada que chamou a atenção e viralizou na internet.

Dyche, de 55 anos, apareceu ao lado do influenciador de futebol Steve Bracknell, vestindo um agasalho esportivo azul com o logotipo da empresa, em cenas cômicas em que tenta recolocar o time amador no caminho do sucesso.

Durante uma das cenas, Dyche reuniu os jogadores em círculo, dizendo: "Pessoal, ainda temos uma temporada longa e difícil pela frente, mas o mais importante de tudo é se divertir".

Seus conselhos não pararam por aí, pois ele pediu aos jogadores que levassem com calma e aproveitassem os treinos, antes de distribuir entre eles produtos da Durex, ao fim da sessão de treinamento, como uma "lição de casa" dentro da campanha bem-humorada.

Próximas partidas CRY Premier League 09:00 NFO

Dyche está atualmente sem clube, após o fim de sua última passagem pelo Nottingham Forest, que durou apenas 114 dias, depois de assumir o cargo em outubro passado como substituto de Ange Postecoglou, embora seu contrato se estendesse até o verão de 2027.

Mas o ex-treinador do Burnley e do Nottingham Forest voltou ao clima dos treinos por uma porta diferente desta vez, depois que a Durex o convocou para apresentar um conteúdo bem-humorado que une futebol e publicidade.

A campanha ganhou grande repercussão nas redes sociais, depois que o vídeo ultrapassou um milhão de visualizações poucas horas após ser publicado em parceria com a conta britânica da empresa, além de milhares de comentários que elogiaram o senso de humor britânico na execução da ideia.

Essa campanha surge em um momento em que o Woodley United sofre dentro de campo; afinal, somou apenas 10 pontos nas primeiras 14 partidas do campeonato, ocupando a décima nona posição entre 22 times.

E enquanto os resultados esportivos não vão como o clube deseja, o patrocínio da Durex e a participação de Dyche conseguiram dar ao time uma dose de atenção fora de campo, em um acordo nada convencional que transformou o clube da décima divisão no assunto dos torcedores na Inglaterra.