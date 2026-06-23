Vídeo: Um furacão que não para... Haaland segue os passos das lendas da Copa do Mundo

Erling Haaland, atacante da seleção da Noruega, continuou a brilhar na atual edição da Copa do Mundo de 2026, após marcar contra o Senegal na madrugada desta terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos.

Aos 48 minutos do segundo tempo, Haaland marcou seu primeiro e segundo gols pela seleção de seu país, após receber um passe magistral que converteu com grande habilidade na rede de Édouard Mendy.









E não parou por aí: ele voltou a marcar seu segundo gol e o terceiro de sua seleção aos 58 minutos, aproveitando uma falha defensiva na retaguarda do Senegal, elevando sua contagem para quatro gols na atual edição da Copa do Mundo.









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De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, Haaland se tornou o sexto jogador a marcar mais de um gol em suas duas primeiras partidas na história da Copa do Mundo.

A rede explicou que Haaland seguiu os passos do argentino Guillermo Stábili na edição de 1930, do húngaro Szándor (1954), além do francês Just Fontaine (1958), do polonês Grzegorz Lato (1974) e do inglês Harry Kane na edição de 2018.

Haaland assumiu sozinho a liderança dos artilheiros da Noruega na história da Copa do Mundo, com 4 gols, rompendo o empate com Kjetil Rikdal, que havia marcado um gol na edição de 1994 e outro em 1998.

Com esses dois gols, Haaland elevou sua contagem para 4 gols, ficando em segundo lugar na artilharia da atual edição da competição, empatado com o francês Kylian Mbappé e atrás do argentino Lionel Messi por um gol (5).



