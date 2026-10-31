Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: um começo de outra época, Milan relembra o dérbi de 1949

Milan x Inter de Milão
Milan
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Itália

Cenário histórico se repete

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00

 O dérbi de Milão, disputado neste sábado pela décima rodada do Campeonato Italiano, teve um início extraordinário que trouxe à memória um dos confrontos mais loucos da história dos dois clubes, depois de a Inter se ver diante de uma situação rara que não se repetia havia muitas décadas.

O Milan não esperou muito para impor sua superioridade, já que Christian Pulisic abriu o placar aos quatro minutos.

Em seguida, Adrien Rabiot marcou o segundo gol aos dez minutos, deixando a Inter perdendo por dois gols muito cedo.

Leia também: Vídeo: com lembranças do primeiro gol, Kaká fala com os torcedores do Milan antes do dérbi

Segundo uma estatística do Mister Chip no X, "a Inter não ficava perdendo por dois gols para um adversário no Campeonato Italiano nos primeiros dez minutos desde o dia 2 de dezembro de 2016, quando perdeu para o Napoli por 3 a 0".

Próximas partidas
FEY

FEY

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

INT

INT

MIL

MIL

Liga Europa

05 de nov. de 2026

FTC

FTC

Já no dérbi de Milão, o último episódio semelhante remonta ao dia 6 de novembro de 1949, quando Enrico Candiani marcou dois gols para o Milan aos primeiro e sétimo minutos, mas a Inter conseguiu, naquele dia, virar o confronto de forma impressionante, vencendo por 6 a 5.

No dérbi atual, a Inter tentou voltar ao jogo, e Alessandro Bastoni conseguiu diminuir a diferença ao marcar o primeiro gol de sua equipe aos 22 minutos, mas o Milan voltou a ampliar a vantagem, com um terceiro gol assinado por Diego Moreira aos 43 minutos, encerrando o primeiro tempo à frente por dois gols de diferença.

Leia também: Após mirar em Carl, Ballack parte para o contra-ataque contra o Bayern de Munique

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google