O dérbi de Milão, disputado neste sábado pela décima rodada do Campeonato Italiano, teve um início extraordinário que trouxe à memória um dos confrontos mais loucos da história dos dois clubes, depois de a Inter se ver diante de uma situação rara que não se repetia havia muitas décadas.

O Milan não esperou muito para impor sua superioridade, já que Christian Pulisic abriu o placar aos quatro minutos.

Em seguida, Adrien Rabiot marcou o segundo gol aos dez minutos, deixando a Inter perdendo por dois gols muito cedo.

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Segundo uma estatística do Mister Chip no X, "a Inter não ficava perdendo por dois gols para um adversário no Campeonato Italiano nos primeiros dez minutos desde o dia 2 de dezembro de 2016, quando perdeu para o Napoli por 3 a 0".

Já no dérbi de Milão, o último episódio semelhante remonta ao dia 6 de novembro de 1949, quando Enrico Candiani marcou dois gols para o Milan aos primeiro e sétimo minutos, mas a Inter conseguiu, naquele dia, virar o confronto de forma impressionante, vencendo por 6 a 5.

No dérbi atual, a Inter tentou voltar ao jogo, e Alessandro Bastoni conseguiu diminuir a diferença ao marcar o primeiro gol de sua equipe aos 22 minutos, mas o Milan voltou a ampliar a vantagem, com um terceiro gol assinado por Diego Moreira aos 43 minutos, encerrando o primeiro tempo à frente por dois gols de diferença.

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