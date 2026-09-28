A seleção da Tunísia manteve seus resultados oscilantes nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, após cair na armadilha do empate diante de sua visitante, Botsuana, pelo placar de 2 a 2, na noite de segunda-feira, no estádio Hammadi Agrebi, em Radès, em partida válida pela segunda rodada das eliminatórias, com a Tunísia desperdiçando mais dois pontos e ficando apenas com dois pontos após as duas primeiras rodadas.

A seleção de Botsuana conseguiu abrir o placar aos 38 minutos, por meio de Thatayaone Kgamanyane, aproveitando um erro defensivo dos jogadores da Tunísia, antes que os donos da casa conseguissem chegar ao empate aos 44 minutos, com Hazem El Mastouri, que subiu para uma bola cruzada e a cabeceou para dentro das redes, encerrando o primeiro tempo com o empate por 1 a 1.









A seleção da Tunísia entrou no segundo tempo em busca do gol da virada, o que se concretizou rapidamente, quando Hazem El Mastouri voltou a marcar aos 49 minutos, colocando a Tunísia na frente e dando à sua equipe uma vantagem que esperava manter até o fim da partida, mas Botsuana não se rendeu e continuou em busca do empate.









A seleção de Botsuana conseguiu chegar ao empate aos 60 minutos por meio de Lebogang Ditsele, fazendo a partida voltar novamente ao ponto de partida, e apesar das tentativas da seleção tunisiana de recuperar a vantagem, ela não conseguiu criar perigo suficiente ao gol dos visitantes, com a partida terminando com o empate por 2 a 2, em meio a uma grande decepção para a torcida tunisiana.









A seleção da Tunísia, comandada por seu treinador Moïne Chaabani, apresentou uma atuação apagada durante a maior parte da partida, e a equipe pareceu distante do nível esperado dela, principalmente por ter disputado o jogo em casa e diante de sua torcida, mas não aproveitou a vantagem do campo e do público da forma necessária, além de sofrer com a escassez de oportunidades ofensivas, com exceção de algumas tentativas antes do fim do jogo.

Com este empate, a seleção da Tunísia continuou a cambalear no início de sua jornada nas eliminatórias, depois de ter empatado na primeira rodada também em casa diante de Uganda pelo placar de 1 a 1, elevando sua pontuação para apenas dois pontos, a mesma pontuação da seleção de Botsuana, que havia empatado na primeira rodada diante da Líbia por 2 a 2, deixando a disputa no grupo aberta após as duas primeiras rodadas.



