Vídeo: Tunísia entra para o clube dos gols contra árabes... e a Holanda não dá trégua em 7 minutos

A seleção da Holanda precisou de apenas sete minutos para confirmar sua superioridade sobre a Tunísia com dois gols, mas o início foi ainda mais difícil para as “Águias de Cartago”, que se juntaram à série de gols contra dos países árabes na Copa do Mundo de 2026, na partida da terceira rodada da fase de grupos, embora a seleção tunisiana já tivesse perdido as esperanças de classificação após sofrer duas derrotas nas duas primeiras rodadas.

O choque veio muito cedo: aos três minutos, Elias Al-Sakhi tentou afastar uma bola dentro da grande área, mas acabou desviando-a acidentalmente para o gol de sua própria seleção, dando à Holanda o gol da vantagem e tornando-se o mais recente jogador árabe a marcar um gol contra na atual edição da Copa do Mundo.



A seleção holandesa não deu ao adversário nenhuma chance de recuperar o fôlego: apenas três minutos depois, Virgil van Dijk deu um passe inteligente para Brian Brobbey, que finalizou a jogada com um chute direto no gol, marcando o segundo gol aos sete minutos, transformando os primeiros minutos em um novo pesadelo para a seleção tunisiana.



Com o gol de Al-Sakhiri, os árabes deram continuidade à série de “gols contra”, que se tornou um dos fenômenos mais marcantes da Copa do Mundo de 2026, depois que Mohamed Hani, pelo Egito, Ayman Hussein, pelo Iraque, Yazan Al-Arab, pela Jordânia, Mohamed Al-Mannai pelo Catar e Hassan Tambakti pela Arábia Saudita, que marcaram gols contra em suas próprias redes durante a primeira e a segunda rodadas.

A ironia é que as seleções árabes haviam igualado, apenas nas duas primeiras rodadas, o total de gols contra marcados em todas as suas participações anteriores na Copa do Mundo — cinco gols —, antes de Al-Sakheiri marcar o sexto.

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