Vídeo: Trincão veste o manto de Riyad Mahrez no Al-Ahli Saudita

O português Francisco Trincão, ponta do Al Ahli Saudita, vestiu o manto do argelino Riyad Mahrez no "Raqi", após marcar um belo gol contra o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, na noite desta segunda-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

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O mágico português conseguiu marcar o segundo gol da partida aos 56 minutos, com um chute de perna esquerda de dentro da área, que o goleiro do Al Wasl não conseguiu defender.

Isso aconteceu depois de ele também ter dado a assistência para o primeiro gol, marcado por Roger Ibañez de cabeça aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o mágico português enviou um cruzamento perfeito que o zagueiro brasileiro desviou para as redes.





Trincão chegou à nona participação em gols em 12 partidas com o Al Ahli nesta temporada, em todas as competições, com 6 gols marcados e 3 assistências.

O mais curioso é que Trincão assumiu a função de cobrar as faltas de canto pelo lado direito, que antes era de Mahrez, além de ter marcado um gol que é uma cópia fiel do estilo do mágico argelino, tornando-se, até aqui, seu legítimo herdeiro no Raqi em todos os detalhes.