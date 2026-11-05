Vídeo: torcida do Al Ahly surpreende Jaissle. O milagre vai acontecer?

A torcida do Al-Ahli não esqueceu o alemão Matthias Jaissle, apesar de sua saída do comando da equipe no início da atual temporada, já que os apelos por seu retorno voltaram à tona depois que seu nome foi recentemente associado a uma possível saída do Newcastle United inglês, em meio à queda de rendimento nos resultados.

As movimentações da torcida surgiram em um momento em que o Al-Ahli vive uma situação de instabilidade sob o comando do holandês Marino Pušić, que até agora não conseguiu impor seu domínio técnico sobre o time, em meio a críticas crescentes por causa dos resultados e dos problemas técnicos e disciplinares que marcaram sua passagem.

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Em um vídeo que circulou pela plataforma X, a conta de Jaissle no Instagram apareceu recebendo uma enxurrada de comentários da torcida do Al-Ahli, que pediu ao técnico alemão o retorno a Jidá para reassumir o comando da equipe, em uma cena que reflete a continuidade do vínculo de parte da torcida com sua passagem anterior pelo clube.

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Jaissle havia deixado o Al-Ahli no início da atual temporada, após pagar a multa rescisória de seu contrato, no valor de 12,5 milhões de euros, para assumir o comando técnico do Newcastle United, dando início em seguida à busca do Al-Ahli por um substituto, que terminou com a contratação de Pušić.

Mas a passagem do técnico holandês não transcorreu conforme as expectativas da torcida, já que os resultados caíram e surgiram problemas técnicos e disciplinares, o que levou à intensificação dos apelos por sua demissão e abriu caminho para a circulação de nomes de técnicos candidatos a sucedê-lo.

E apesar de Jaissle estar associado a uma saída do Newcastle por causa dos resultados, seu retorno ao Al-Ahli ainda é apenas um desejo da torcida, e não há indícios oficiais da existência de negociações entre as partes.

Entre as mensagens de apelo nas redes sociais e a crise da atual comissão técnica, resta a pergunta: o desejo da torcida do clube vai se transformar em realidade, ou o retorno do técnico alemão permanecerá apenas um sonho?