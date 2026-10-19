A emocionante vitória do Al-Ahli Saudita sobre o Al-Feiha pelo placar de 3 a 2 não foi suficiente para acalmar a ira da torcida do "Al-Raqi", depois que foram entoados cânticos contra o técnico holandês Marino Pusic, com a torcida repetindo a frase "Pusic out" durante a partida que reuniu as duas equipes, na noite de segunda-feira, pela décima rodada do Campeonato Saudita.

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Esses cânticos vieram apesar do sucesso do Al-Ahli em garantir a vitória em um confronto emocionante, que teve o brilho do ucraniano Artem Bondarenko, autor de dois gols, além do gol de Firas Al-Buraikan de pênalti, levando a equipe a conquistar três pontos importantes, enquanto persistia a polêmica em torno do desempenho do técnico e de sua capacidade de conduzir a equipe à concretização das aspirações de sua torcida.

Os cânticos de "Pusic out" refletem a continuidade do estado de insatisfação de parte da torcida do Al-Ahli, que entende que conquistar vitórias por si só não basta para encerrar a polêmica sobre o nível técnico da equipe, especialmente diante de suas aspirações por uma atuação mais convincente e estável ao longo das competições da atual temporada.

As críticas da torcida a Pusic não eram novidade, já que ele já havia sido alvo de vaias e cânticos exigindo sua saída em partidas anteriores, mesmo em ocasiões nas quais o Al-Ahli obteve resultados positivos. A repetição dessas cenas indica que a relação entre o técnico e parte das arquibancadas segue tensa, apesar das tentativas da equipe de responder dentro de campo.

Pusic enfrenta o desafio de transformar as vitórias em ponto de partida rumo à retomada da confiança da torcida, sobretudo porque o Al-Ahli tem pela frente compromissos nacionais e continentais que exigem estabilidade técnica e resultados consecutivos.

Entre a alegria da vitória sobre o Al-Feiha e os cânticos exigindo sua saída, o técnico saiu com uma mensagem clara: conquistar pontos não coloca um fim automático à polêmica em torno de seu futuro com o "Al-Raqi".



