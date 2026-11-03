O Barcelona voltou ao caminho das vitórias na Liga dos Campeões da Europa, após triunfo valioso nesta terça-feira sobre o visitante Aston Villa, pelo placar de 3 a 0.

A partida foi disputada no estádio Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O Barça havia perdido na rodada passada para o Paris Saint-Germain, pelo placar de 4 a 2, mas voltou hoje e conquistou a terceira vitória, elevando seu total para 9 pontos na vice-liderança.

Já o Aston Villa sofreu sua primeira derrota nesta fase, depois de ter conquistado 3 vitórias consecutivas, ficando congelado também em 9 pontos, na terceira colocação.

Marcaram os três gols do Barcelona: Lamine Yamal (aos 7 minutos) e Raphinha (aos 53 e 65 minutos).

O Barcelona fez uma partida notável, especialmente no aspecto ofensivo, diante da opção do treinador Hansi Flick pela pressão alta sobre o adversário.

Os jogadores do Barça desperdiçaram várias chances claras de ampliar o placar, em meio a uma atuação visivelmente brilhante de Lamine Yamal.

Do outro lado, o Aston Villa sofreu com a pressão alta catalã, e seus jogadores cometeram erros graves que lhes custaram a derrota.

Mas, apesar disso, a equipe inglesa representou grande perigo para a meta de Joan García, especialmente no primeiro tempo, no qual o Aston Villa teve 4 chances perigosas.