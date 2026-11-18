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O apito final não marcou o fim da partida, mas sim o início de uma nova crise. Um vídeo de poucos segundos incendiou as redes sociais no Marrocos e mostrou o técnico da seleção olímpica gritando com seu jogador, transformando a alegria da classificação em uma grande polêmica.

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O técnico da seleção olímpica do Marrocos, Jamal Aït Ben Idir, revelou os detalhes do polêmico lance envolvendo o jogador Fouad Zahouani, logo após o fim do duelo entre o Marrocos e a Etiópia, pelo jogo de volta da segunda fase das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações Sub-23.

Circulou nas redes sociais um vídeo que mostra Ben Idir repreendendo Zahouani e gritando com ele após o apito final, em uma cena que refletiu a enorme irritação do treinador, que parecia cobrar o jogador por seu desempenho na partida.

O lance gerou grande repercussão no Marrocos, em meio a críticas à atitude do técnico e à forma como tratou seu jogador, segundo a imprensa marroquina, que destacou as reações indignadas dos torcedores.

Ben Idir rapidamente quebrou o silêncio, explicando os bastidores do ocorrido e, ao mesmo tempo, fazendo críticas diretas a Zahouani pelo que considerou falta do profissionalismo exigido em partidas importantes e decisivas.

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Em declarações reproduzidas pelo site marroquino "Le Site Info Sport", o treinador afirmou: "Eu o conheço há três anos e o ajudei muito, porque é uma pessoa querida e de quem gosto muito, mas, se ele quiser evoluir e chegar a um nível mais alto, precisa entender que tem de ser mais profissional".

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Ele acrescentou, criticando a forma como o jogador encarou a partida: "Eu disse a ele, e reforcei várias vezes, que não se pode entrar em um jogo deste tamanho e desta importância dessa maneira. Isso é inaceitável".

Ao comentar a decisão de escalar Zahouani, Ben Idir explicou que poderia ter deixado o jogador fora da equipe, mas optou por dar a ele a oportunidade de atuar e se preparar para os próximos compromissos.

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E continuou: "Eu poderia não tê-lo colocado em campo, mas decidi dar essa chance a ele para que estivesse pronto para o que vem pela frente. Aprendi com essa experiência e vou tirar lições mais adiante".

O técnico marroquino não escondeu a decepção com a atitude de Zahouani, ressaltando que vários de seus companheiros acompanharam o duelo contra a Etiópia das arquibancadas, antes de enfatizar que o sucesso e a conquista de títulos exigem espírito coletivo e união entre todos os integrantes da seleção.

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Nesse contexto, ele disse que os títulos são conquistados graças ao trabalho coletivo e à união e que, quando cada jogador começa a pensar no próprio interesse, não é possível ter sucesso.

Ao encerrar suas declarações, Ben Idir assumiu total responsabilidade por suas escolhas técnicas e pelas decisões relacionadas à escalação: "Tomei decisões sobre a escalação, e essa é a minha responsabilidade e são as minhas escolhas. No futuro, vou tomar as decisões que considerar adequadas".

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A seleção olímpica do Marrocos garantiu vaga na terceira e última fase das Eliminatórias depois de vencer a Etiópia por 5 a 3 no jogo de volta, disputado no Estádio Moulay Hassan, em Rabat, aproveitando a vitória no jogo de ida, e fechou o placar agregado em 6 a 3.

O Marrocos terá pela frente a seleção do Senegal na fase decisiva, depois que os senegaleses superaram o Sudão do Sul por 3 a 0 no placar agregado dos jogos de ida e volta.

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Os duelos decisivos serão disputados nos dias 22 e 30 de março de 2027. O Senegal receberá o jogo de ida em Dacar, enquanto a partida de volta será realizada na capital marroquina, Rabat.