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Ahmed El Qantari, técnico da seleção marroquina sub-17, defendeu seus jogadores após o empate emocionante por 2 a 2 com a China, na noite desta segunda-feira, na Aspire Zone, em Doha, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo Sub-17, disputada no Catar. O treinador afirmou que o time entrou em campo com uma energia muito positiva, mas que a sorte não esteve ao seu lado no fim.

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Em entrevista ao canal Alkass logo após o apito final, o técnico da seleção marroquina disse que a equipe entrou em campo com uma energia positiva, mas não teve sorte e acabou empatando. Ele ressaltou que o principal objetivo do time continua sendo a classificação para os 16 avos de final do torneio, meta que não mudou apesar do empate com a China.

O Marrocos esteve atrás no placar duas vezes. A China abriu o marcador logo aos 2 minutos, com Zhao Songyuan, e ampliou aos 57, com o mesmo jogador. A reação marroquina veio com um pênalti convertido por Ziyad Baha aos 64 minutos e com um gol decisivo de Rami Loujmani aos 90, já nos acréscimos.

O treinador acrescentou que seus jogadores tentaram buscar o resultado durante todo o segundo tempo e conseguiram impor seu estilo e criar muitas chances, mas enfrentaram um adversário bem organizado defensivamente, que soube aproveitar os espaços nos contra-ataques. Ele destacou que o elenco mostrou personalidade forte e se recusou a desistir até o último instante da partida.

O técnico pareceu satisfeito com a reação dos atletas depois de ficar duas vezes atrás no placar. No intervalo, ele pediu calma, exploração das laterais e concentração diante do gol, o que se concretizou em parte no segundo tempo, quando a equipe diminuiu a diferença e depois chegou ao empate nos minutos finais.

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“Tentei fazer muitas substituições para mudar a mentalidade do setor ofensivo. Queria que entrassem jogadores novos, cheios de energia, e que jogassem de um jeito um pouco diferente. Acho que deu muito certo, porque criamos muitas chances no fim do jogo, e é isso. Acho que merecemos esse ponto”, afirmou El Qantari.

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E completou: “Isso mostra que nunca desistimos. Sabemos que, neste tipo de torneio, precisamos de uma mentalidade forte e de uma personalidade forte, mesmo que não comecemos bem e mesmo que as coisas não corram bem. Seguimos concentrados, continuamos pressionando, continuamos jogando, e o que me agrada é que continuamos unidos. Hoje à noite, esse ponto veio do banco de reservas, e isso mostra que todos os jogadores estão envolvidos”.

Com o resultado, o Marrocos manteve a segunda posição do Grupo H, com 4 pontos, atrás da líder Espanha, que soma 6. A China conquistou seu primeiro ponto e ocupa o terceiro lugar, enquanto Fiji está na lanterna, sem pontos, o que mantém altas as chances de classificação dos marroquinos para a próxima fase.

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A seleção marroquina se prepara agora para a terceira e última rodada da fase de grupos, na qual um empate deve bastar, na maioria dos cenários, para garantir a vaga. A comissão técnica, porém, reforça que o objetivo é vencer, avançar da melhor forma possível e seguir rumo aos 16 avos de final, aproveitando o espírito demonstrado pelos jogadores contra a China, o grande apoio da torcida em Doha e a total confiança do treinador na capacidade desta geração de ir longe no torneio.