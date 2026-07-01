Vídeo: Técnico da Noruega anima o vestiário: “Estamos chegando, Ancelotti”

Pela primeira vez em sua história, a seleção da Noruega se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Graças à vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, eles alcançaram um feito histórico, como explicou o técnico Ståle Solbakken no vestiário após o apito final.

A partida foi acirrada entre as duas equipes e, depois que a Noruega abriu o placar com um gol de António Nosa aos 36 minutos, Amad Diallo demonstrou grande habilidade e empatou com um gol espetacular aos 74 minutos, antes que Erling Haaland aproveitasse um grave erro defensivo e marcasse o gol da vitória aos 86 minutos com total tranquilidade, já que o deixaram sem marcação a poucos passos do gol.

Após a partida, no vestiário, Solbakken proferiu um discurso emocionante que acendeu o entusiasmo de seus jogadores, em meio a um clima de alegria e risadas.

A página oficial da seleção da Noruega no X publicou as palavras do técnico, que disse aos jogadores: “Vocês não estão apenas mudando a história do futebol norueguês, mas a história do país como um todo. Esta é uma grande conquista, que nunca mais se repetirá”.

E acrescentou: “Daqui em diante, vamos nos classificar repetidas vezes, e isso significa que esses longos 28 anos de sofrimento, em que sempre fomos obrigados a voltar para casa, finalmente chegaram ao fim”.

Solbakken continuou: “Esse sentimento que todos os noruegueses compartilham agora nunca vai desaparecer. Vocês garantiram que toda a Noruega possa comemorar por duas semanas sem que ninguém olhe para eles com estranheza. Foi exatamente isso que vocês conseguiram”, o que também provocou risadas entre seus jogadores.

Ao encerrar seu discurso, ele dirigiu uma mensagem ao seu colega, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, contra quem a seleção da Noruega enfrentará nas oitavas de final, e disse, rindo: “E mais uma coisa: Carlo Ancelotti, estamos chegando!”, em meio a aplausos estrondosos e risadas de seus jogadores, afirmando que não temem ninguém.

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