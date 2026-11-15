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Mohamed Aboutrika, estrela do Al Ahly e ex-jogador da seleção do Egito, provocou uma onda de especulações sobre o seu futuro na rede de canais esportivos "beIN Sports", após uma frase enigmática que proferiu ao encerrar um dos estúdios de análise da emissora, abrindo caminho para questionamentos sobre a possibilidade de se afastar das telas por um longo período e seguir rumo a uma nova experiência fora do campo midiático.

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De acordo com o que revelou o jornalista egípcio Hany Hathout, a questão está ligada a movimentações que vão além de uma simples ausência dos estúdios, depois que o ex-astro do Al-Ahly recebeu uma proposta da Federação Catari de Futebol para assumir o cargo de diretor da seleção do Catar, proposta que ele analisa atualmente antes de tomar sua decisão final sobre aceitá-la ou recusá-la.

A ideia apresentada prevê a integração de Abou Trika à nova estrutura da seleção catari em uma função administrativa, na qual atuaria como diretor da seleção, caso aceite a proposta e feche o acordo com a Federação Catari.

Os questionamentos sobre o futuro de Abou Trika começaram após uma conversa que ele teve com o jornalista Abdul Aziz Al-Nasr, ao final do estúdio analítico do confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona no dia 9 de novembro deste ano, coincidindo com o fim da rodada das grandes ligas europeias e o início do período de pausa internacional.

Durante a conversa, Al-Nasr disse a Abou Trika: “Vamos sentir falta de Mohamed Abou Trika, especialmente porque estamos em um período de descanso e pausa internacional, e ele não aparece no estúdio durante esse período”, em referência à sua habitual ausência das análises durante os períodos de paralisação.

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A resposta do ex-astro do Al-Ahly chamou a atenção, pois ele disse sorrindo: “Pode ser que você sinta minha falta por um longo tempo, quem sabe seja para o bem”, ao que Al-Nasr respondeu: “Se Deus quiser, sempre presente”.

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O trecho se espalhou amplamente, e as palavras de Abou Trika geraram especulações sobre a possibilidade de seu afastamento do trabalho na mídia, antes que Hathout revelasse a proposta catari que coloca o astro egípcio diante da possibilidade de viver uma nova experiência em sua carreira.

Uma decisão ainda não definida

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Apesar da revelação da proposta, Abou Trika ainda não definiu sua posição, pois continua analisando a ideia de assumir o cargo de diretor da seleção do Catar, e se vai aceitar a transição para o trabalho administrativo e se juntar à nova estrutura da seleção, ou se dará continuidade à sua trajetória atual na área de análise esportiva.