O Al-Ahly conseguiu fechar uma das principais contratações da janela de transferências de verão, ao contratar o atacante marroquino Sofiane Benjedida, que chega ao Al-Ahly após uma temporada excepcional, na qual se impôs como um dos atacantes mais perigosos do futebol marroquino. Ele iniciou sua trajetória com uma mensagem entusiasmada aos torcedores do Al-Ahly, reafirmando sua determinação em dar tudo de si para conquistar títulos e alegrar a torcida.

O Al-Ahly anunciou oficialmente a contratação do atacante marroquino Sufyan Benjida, proveniente do Maghreb Fez, com um contrato de três temporadas.

Benjida disse, em declarações ao site oficial do Al-Ahly: “Estou muito feliz por me juntar ao Al-Ahly, o clube do século na África, e, se Deus quiser, estarei à altura da confiança depositada em mim e farei a torcida do Al-Ahly feliz em todos os lugares”.

O atacante marroquino acrescentou: “O Al-Ahly é um grande clube, e vestir sua camisa é uma honra para qualquer jogador. Se Deus quiser, darei o meu melhor pela equipe”.

E continuou: “Desde o primeiro momento, senti o carinho da torcida do Al-Ahly, e espero que consigamos vencer todos os campeonatos e deixá-los felizes... Sofiane Benjedida é do Al-Ahly”.

A contratação de Benjida pelo Al-Ahli ocorreu após a excelente temporada que ele teve com a camisa do Marrakesh, onde foi um dos principais destaques da equipe e contribuiu diretamente para levá-la ao título do Campeonato Marroquino.

O atacante marroquino apresentou um desempenho ofensivo notável ao longo da temporada, tendo sido coroado artilheiro do Campeonato Marroquino com 20 gols.

Benjida disputou 31 partidas em diversas competições e contribuiu para 22 gols, tendo marcado 20 e dado duas assistências, confirmando assim seu grande talento goleador e dando aos torcedores do Al-Ahli grandes esperanças de que ele seja uma forte reforço para o ataque nas próximas temporadas.