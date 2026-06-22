Lionel Messi, capitão da seleção argentina, assumiu sozinho a liderança da lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, após marcar um gol nesta segunda-feira contra a Áustria, na segunda rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.
O gol saiu aos 38 minutos, depois que Messi recebeu um passe do lateral-esquerdo Facundo Medina e, com um chute forte e direto, mandou a bola para o fundo da rede.
Com isso, Messi elevou sua contagem de gols em todas as edições da Copa do Mundo para 17, ultrapassando o empate com o alemão Miroslav Klose, autor de 16 gols, e assumindo sozinho a liderança da artilharia.
Messi havia igualado o recorde de Klose na primeira partida da Copa do Mundo, após marcar um hat-trick contra a Argélia, elevando sua contagem de gols para 16, antes de assumir sozinho a liderança contra a Áustria.
Além disso, o astro do Inter de Miami consolidou sua liderança na artilharia da atual edição da Copa do Mundo com 4 gols, sendo que ele marcou todos os gols da seleção argentina neste torneio até o momento.
Vale lembrar que Messi perdeu um pênalti aos nove minutos, chutando a bola completamente para fora do gol, mas se recuperou e deu à Argentina a vantagem sobre a Áustria com seu gol.