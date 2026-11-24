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O Real Madrid virou o placar diante do holandês PSV, que chegou a vencer por 1 a 0, e goleou por 5 a 1 na partida disputada na noite desta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

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O PSV abriu o placar aos 32 minutos com o capitão Ivan Perisic, mas o Real Madrid empatou aos 50, também com gol do seu capitão, Fede Valverde.

Jude Bellingham colocou o Real Madrid à frente pela primeira vez na partida ao marcar o segundo gol, aos 60 minutos, e Kylian Mbappé ampliou a vantagem do time espanhol com o terceiro, aos 64. Ou seja, a equipe marcou três gols em menos de um quarto de hora.

Mbappé fez o quarto aos 84 minutos, e Vinicius Júnior anotou o quinto aos 87.

Com o resultado, o Real Madrid assumiu sozinho a liderança da classificação da Champions League com 100% de aproveitamento, somando 15 pontos em 5 jogos, enquanto o PSV estacionou nos 4 pontos, na 28ª posição.

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O Real Madrid manteve a sequência de vitórias na Champions e chegou ao quinto triunfo consecutivo. É a quarta vez na história do clube que a equipe vence os 5 primeiros jogos da competição, depois das temporadas 2011-2012, 2014-2015 e 2023-2024. Vale lembrar que, em todas as três ocasiões anteriores, o time chegou pelo menos às semifinais, e na última delas conquistou o título.

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A série de vitórias do time merengue em todas as competições também continua: foi o décimo triunfo desde a derrota para o Atlético de Madrid no clássico de 20 de setembro, sendo 6 no Campeonato Espanhol e 4 na Champions League.

José Mourinho também manteve seu retrospecto vitorioso contra clubes holandeses: foi sua sétima vitória em 7 jogos, depois de ter derrotado o Ajax 6 vezes, sendo 5 vitórias pelo Real Madrid e uma pelo Benfica.

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Dupla Vinicius e Diomande

O Real Madrid entrou em campo com algumas surpresas na escalação: José Mourinho decidiu colocar a dupla Vinicius Júnior e Yan Diomande como titulares, depois de o astro marfinense ter se destacado na ausência do brasileiro.

Kylian Mbappé seguiu como centroavante, enquanto Jude Bellingham ficou fora da escalação para ser poupado, e Arda Güler atuou como armador.

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Por outro lado, Fede Valverde voltou a ocupar a lateral direita, posição em que vem se destacando nos últimos tempos, depois de ter começado no banco de reservas na última partida contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, dando lugar a Trent Alexander-Arnold.

Gol holandês surpreendente

A partida começou em ritmo acelerado e, contrariando as expectativas, o primeiro lance de perigo veio do time visitante: aos quatro minutos, Ruben van Bommel ficou cara a cara com o gol, mas finalizou rasteiro e a bola passou ao lado da trave esquerda de Thibaut Courtois.

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Da mesma forma, a trave esquerda do PSV impediu um belo chute de Vinicius Júnior de fora da área aos 11 minutos, numa resposta rápida dos donos da casa ao perigo criado pelos holandeses.

Enquanto o Real Madrid buscava o gol que o colocaria em vantagem, o árbitro marcou pênalti para o PSV depois de meia hora de jogo, quando Aurélien Tchouaméni pisou no pé de Sven Mijnans, jogador do time visitante, dentro da área.

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Perisic converteu a cobrança e abriu o placar para os holandeses, com um chute preciso no canto esquerdo de Courtois.

O Real Madrid partiu para o ataque nos últimos 15 minutos do primeiro tempo em busca do empate antes do intervalo, mas a pressão não surtiu efeito e, ao mesmo tempo, a defesa ficou exposta aos contra-ataques do time visitante. Kodai Sano quase marcou o segundo gol dos holandeses nos acréscimos, mas a cabeçada passou ao lado da trave direita.

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Outro Real Madrid

O Real Madrid voltou para o segundo tempo com outra cara, e Mourinho fez 3 substituições de uma só vez: colocou Bellingham no lugar de Tchouaméni, que havia cometido o pênalti, e trocou a dupla de zaga Éder Militão e Antonio Rüdiger por Dean Huijsen e Ibrahima Konaté, sinal de sua insatisfação com o desempenho defensivo na primeira etapa.

Bastaram apenas 5 minutos para o Real Madrid chegar ao empate com Valverde, que finalizou rasteiro de dentro da área após um passe de calcanhar espetacular do companheiro Arda Güler.

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Golaço de Bellingham

Dez minutos depois, Bellingham marcou um dos gols mais bonitos de sua passagem pelo Real Madrid: recebeu a bola e bateu de primeira, de voleio, no ângulo esquerdo do gol holandês.

O Real Madrid não diminuiu o ritmo e continuou pressionando, até que Mbappé marcou o terceiro gol ao receber um passe espetacular de Güler e finalizar no momento em que o goleiro saía do gol.

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Minutos depois, Vinicius quase entrou na festa dos gols, mas seu chute rasteiro explodiu na trave direita. Foi a segunda vez na partida que a sorte não esteve do seu lado.

Díaz dá assistência e Vinicius volta a marcar

O marroquino Brahim Díaz entrou aos 80 minutos no lugar de Diomande, em sua primeira aparição depois de a seleção do Marrocos perder o título da Copa Africana de Nações de 2025 por decisão da Corte Arbitral do Esporte nesta terça-feira.

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Díaz conseguiu deixar a tristeza de lado ao dar a assistência para o quarto gol do Real Madrid, marcado por Mbappé, que ficou livre, cara a cara com o goleiro.

Antes do apito final, Vinicius deixou sua marca com o quinto gol e voltou a balançar as redes depois de um longo jejum.

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O astro brasileiro recebeu a bola de Bellingham, ficou cara a cara com o gol e finalizou para enganar o goleiro holandês, coroando a goleada merengue por cinco gols.