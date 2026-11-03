Vídeo: Shikabala surpreende Hossam Hassan com um pedido inesperado; o que ele disse?

Em declarações que provocaram ampla polêmica, Mahmoud Abdel Razek Shikabala, ex-estrela do Zamalek, enviou uma mensagem direta a Hossam Hassan, treinador da seleção do Egito, pedindo que ele apresente sua renúncia ao cargo, em uma postura marcante que, segundo ele, surge do seu amor e respeito pelo técnico do Egito e do seu zelo em preservar sua posição e seu prestígio.

Durante sua aparição na tela do canal "MBC Masr 2", Shikabala expressou seu espanto com a dimensão da polêmica levantada em torno do treinador da seleção nacional no último período, afirmando que nunca havia presenciado uma situação como essa na história do futebol egípcio.

Disse o ex-craque do Zamalek: "É a primeira vez na história da seleção do Egito que vejo tanto barulho em torno do treinador da seleção egípcia, e, de alguém que ama o capitão Hossam: você precisa apresentar sua renúncia".

E acrescentou: "O treinador da seleção do Egito precisa ter a sua imagem e o seu prestígio, e é isso que não estamos vendo nesse último período, e o que eu digo não tem relação com o futebol; ele precisa ter uma posição especial".

As declarações de Shikabala chegam em um momento em que a seleção do Egito se prepara para disputar dois jogos contra Malaui, nas competições da terceira e quarta rodadas das eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027, já que a concentração do Egito começa no dia 9 de novembro deste ano no Centro das Seleções Nacionais.

O estádio Internacional do Cairo deverá receber a partida de ida no dia 13 de novembro, antes de o confronto entre as duas seleções se repetir no dia 17 do mesmo mês no estádio Bingu International, em Malaui, nas competições da quarta rodada.

A seleção do Egito está no Grupo 2 das eliminatórias, ao lado das seleções de Angola, Sudão do Sul e Malaui, e o Egito ocupa a liderança da classificação com 4 pontos, superando Angola no saldo de gols, enquanto Malaui aparece na terceira posição com 3 pontos, e o Sudão do Sul fecha a classificação sem pontos.

A seleção egípcia havia começado sua caminhada nas eliminatórias com um empate sem gols diante de Angola em casa, antes de retomar o ritmo das vitórias com um amplo triunfo sobre o Sudão do Sul fora de casa por cinco a zero.