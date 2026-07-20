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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Vídeo: Será que foi uma provocação? Os bastidores da dança do astro espanhol diante de Trump

M. Merino
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Espanha
Argentina
EUA

O que aconteceu na festa?

Mikel Merino, estrela da seleção espanhola, gerou grande polêmica durante a cerimônia de conquista do título da Copa do Mundo de 2026 pela “La Roja”, depois que as câmeras o flagraram fazendo uma dança que causou grande repercussão nas redes sociais, em uma imagem que se espalhou rapidamente logo após o término da final.

O jornal espanhol Marca publicou um vídeo que documenta o incidente, ocorrido durante a cerimônia de entrega da Copa do Mundo, na qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava presente para entregar o troféu ao capitão da seleção espanhola, Rodri, antes de deixar o palco.

Enquanto Trump se afastava do pódio, Merino apareceu atrás dele imitando a famosa dança que o presidente americano costuma fazer em diversos eventos públicos, o que levou a torcida a compartilhar amplamente o vídeo.

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O jornal destacou que a cena se espalhou como fogo, com reações divididas entre quem a considerou apenas uma brincadeira espontânea e uma forma de comemoração à sua maneira, e quem viu nela uma ironia indireta em relação ao presidente americano.

Apesar da grande polêmica que acompanhou o vídeo, não houve nenhum comentário oficial de Merino ou da Federação Espanhola sobre o incidente, e a cena continua sendo uma das mais compartilhadas após a conquista do título da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha.

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