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A Roma aprendeu a lição e escapou de uma nova virada diante do anfitrião Paris Saint-Germain. O time italiano arrancou um empate por 2 a 2 na partida disputada na noite desta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

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A Roma abriu o placar aos cinco minutos, com Mario Hermoso, mas o Paris Saint-Germain empatou com Ilya Zabarnyi, aos 31.

O time francês passou à frente com gol do reserva Ousmane Dembélé, de pênalti, aos 62 minutos, e caminhava para a vitória. No entanto, os visitantes reagiram da mesma forma aos 87, quando o também reserva Donyell Malen marcou em outra cobrança de pênalti.

O empate emocionante veio depois de a Roma sofrer derrotas em grandes jogos nesta temporada, nos quais esteve à frente do placar antes de ser vítima da virada.

Contra o Real Madrid, no Estádio Olímpico, o time italiano saiu na frente, mas os merengues viraram o jogo e venceram por 4 a 3. Diante do Manchester United, em Old Trafford, a Roma também abriu vantagem antes de o United reagir e vencer por 3 a 2.

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A sequência de vitórias do PSG chegou ao fim depois do aproveitamento perfeito nas quatro primeiras rodadas, mas o time foi a 13 pontos, na segunda colocação, o que garante a liderança do Real Madrid, agora o único time a vencer as cinco primeiras partidas nesta temporada.

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A Roma, por sua vez, chegou a cinco pontos, na 25ª posição, com uma vitória e dois empates.

Surpresas nas escalações

Luis Enrique precisou entrar em campo sem seus dois pontas titulares, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia, enquanto o técnico espanhol optou por manter Dembélé no banco, apesar das especulações antes da partida sobre o seu retorno ao time titular pela primeira vez em um mês.

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É a primeira vez que o PSG entra em campo na Champions League sem esse trio desde outubro de 2025, quando o time francês derrotou o Barcelona por 2 a 1, segundo a Stats Foot.

Na defesa, uma das maiores surpresas da escalação do Paris Saint-Germain foi a presença de Ilya Zabarnyi como titular no lugar do capitão Marquinhos, ao lado de Willian Pacho e Lucas Hernández.

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Ao entrar em campo, Achraf Hakimi chegou à sua 84ª partida em competições europeias e se tornou o jogador marroquino com mais jogos nesses torneios, superando a marca que pertencia a Hakim Ziyech (83 partidas), segundo a Stats Foot.

No ataque, Luis Enrique apostou em Magnus Akliouche pela ponta direita, ao lado de Senny Mayulu e Ferran Torres, em uma formação improvisada que reflete o tamanho dos desfalques que atingiram o elenco.

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Do outro lado, Gian Piero Gasperini surpreendeu com mudanças marcantes na escalação da Roma, ao manter no banco o artilheiro da Serie A, Donyell Malen, apesar dos quatro gols que ele marcou na partida anterior.

O astro argentino Paulo Dybala também começou no banco de reservas, e Gasperini apostou em um ataque jovem comandado por Santiago Castro, ao lado de Matías Soulé e Niccolò Pisilli.

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Castro tem 22 anos, Soulé tem 23 e Pisilli, 22, um sinal claro da aposta do treinador italiano em jogadores jovens diante do atual campeão da Champions League.

Na defesa, Leonardo Balerdi, ex-jogador do Olympique de Marseille, ficou fora da linha defensiva, enquanto Evan Ndicka ocupa a posição de zagueiro central no trio de zaga. Já o francês Manu Koné, um dos principais pilares do meio-campo da Roma, começa a partida como titular.

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Surpresa italiana e domínio francês

Os visitantes não demoraram. Poucos minutos após o apito inicial, a Roma abriu o placar aproveitando um erro de Magnus Akliouche, que perdeu a bola e permitiu um contra-ataque rápido, concluído por Hermoso com um chute para o fundo da rede.

O PSG acordou depois do gol, tomou rapidamente as rédeas do jogo e impôs seu domínio em busca do empate.

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O time parisiense conseguiu o que queria após meia hora de jogo, em um escanteio cobrado por Senny Mayulu pelo lado direito que Zabarnyi desviou de cabeça para as redes italianas, marcando seu primeiro gol na competição continental.

Apesar das poucas finalizações ao gol dos dois lados no primeiro tempo, o PSG mostrou um domínio quase absoluto da partida e chegou a 72% de posse de bola ao fim da etapa.

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Um segundo tempo de pênaltis

Luis Enrique quis renovar o fôlego do time na volta para o segundo tempo e colocou Dembélé e Zaïre-Emery nos lugares de Ferran Torres e Nuno Mendes.

As mudanças surtiram efeito rapidamente: menos de 15 minutos após o reinício, o PSG passou à frente com um segundo gol, de pênalti, sofrido por Hakimi após falta do brasileiro Wesley e convertido por Dembélé.

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Dembélé chegou a 22 gols pelo PSG na Champions League e igualou a marca de Neymar na terceira posição entre os artilheiros do time parisiense na competição, atrás de Kylian Mbappé (42 gols) e Edinson Cavani (30 gols).

Assim como o PSG marcou seu gol no segundo tempo de pênalti, a Roma conseguiu empatar da mesma forma, após uma penalidade a favor do time italiano por um toque de mão de Vitinha dentro da área, convertida pelo reserva Donyell Malen.