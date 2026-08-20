Vídeo: Savic quebra a resistência do Al-Fayha e repete seu feito contra o Al-Nassr

O sérvio Sergej Savić conseguiu quebrar a resistência do Al-Fayha após abrir o placar para o Al-Hilal na partida entre as duas equipes, na noite desta quinta-feira, pela segunda rodada da Liga Roshn dos Profissionais, colocando o "Líder" à frente fora de casa e marcando seu primeiro gol nesta temporada.

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O gol do Al-Hilal saiu aos 31 minutos, depois que o holandês Crysencio Summerville soltou um chute forte que foi defendido pelo panamenho Orlando Mosquera, goleiro do Al-Fayha, antes de a bola sobrar para Savić, que a completou diretamente para dentro das redes, aproveitando o rebote da melhor maneira.

O gol teve uma importância especial para Savić, por ser o primeiro dele com a camisa do Al-Hilal na temporada atual, depois de ter conseguido aproveitar sua presença dentro da área no momento certo, dando à sua equipe uma nova vantagem na partida.

E o impacto do gol não se limitou a dar a vantagem ao Al-Hilal, pois trouxe consigo um número marcante no histórico do jogador sérvio diante do Al-Fayha, que passou a ser uma das equipes sauditas que mais sofreu gols de Savić desde sua chegada à Liga Roshn.

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Após seu novo gol, Savić elevou seu saldo diante do Al-Fayha para 3 gols, igualando a equipe ao Al-Nassr como o segundo clube saudita que mais sofreu gols do meio-campista do Al-Hilal, atrás da equipe mais atingida por suas investidas ofensivas do jogador sérvio.

Assim, Savić combinou o gol em um momento importante com o registro de um novo número em seus confrontos diante do Al-Fayha, dando ao Al-Hilal uma vantagem precoce na segunda rodada e iniciando sua temporada atual de uma forma que confirma sua capacidade de aparecer no último terço do campo, apesar de ser um dos elementos essenciais do meio-campo.