Sami Al-Jaber, ídolo da seleção saudita, surpreendeu com declarações impactantes nas quais afirmou que mereceria jogar na Premier League.

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Al-Jaber é um dos principais astros da história da seleção saudita e do Al-Hilal, em razão dos títulos e dos grandes gols ao longo de sua empolgante carreira no futebol.

Al-Jaber disse, em declarações durante o programa "Nadina": "Se eu estivesse atuando neste momento, mereceria com toda a certeza estar na Premier League".

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E acrescentou: "Se eu fosse jogador na atualidade, acredito que meu valor de mercado chegaria a 100 milhões de euros".

As declarações de Al-Jaber vêm para expressar seu valor como jogador em um momento no qual os talentos recuaram de forma notável, o que causou o declínio da seleção saudita em algumas ocasiões, com exceção da conquista do título da última Copa do Golfo.