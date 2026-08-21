Sami Al-Jaber, ídolo do Al-Hilal e da seleção da Arábia Saudita, lançou um ataque contra a grande alta nos preços dos jogadores durante a janela de transferências, considerando que os clubes sauditas se tornaram um alvo claro de intermediários e clubes europeus que buscam obter os maiores ganhos financeiros nas vendas.

Al-Jaber afirmou, durante sua participação no programa "Nadeena", que os agentes, os intermediários e a mídia estrangeira contribuíram para elevar o valor de mercado dos jogadores de forma exagerada, aproveitando o grande poder de compra que os clubes da Roshn Saudi League vêm apresentando nos últimos anos.

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E acrescentou: "Os agentes, os intermediários e os jornais estrangeiros são a razão da alta nos preços dos jogadores, e os clubes do Campeonato Saudita se tornaram um grande alvo para os astros e para as equipes europeias, com o objetivo de faturar dinheiro", ressaltando que os preços atuais, em alguns casos, passaram a se distanciar do valor técnico real dos jogadores.

Al-Jaber critica a contratação de Summerville

O ídolo do Al-Hilal falou diretamente sobre a contratação do holandês Crysencio Summerville, considerando que o jogador possui bom potencial e pode se tornar um dos elementos importantes no futuro, mas que o valor financeiro pago para contratá-lo do West Ham inglês é exagerado, do seu ponto de vista.

Al-Jaber disse: "Os preços atuais são extremamente ilógicos. Summerville não vale 65 milhões de euros, é um jogador excelente e tem futuro, mas o valor pago por ele é um número alto", apontando que a avaliação técnica do jogador deve ser separada dos preços que os clubes impõem na janela de transferências.

Al-Jaber entende que o Al-Hilal não é o único clube a pagar valores elevados para conseguir jogadores, mas que esse fenômeno passou a existir em uma escala mais ampla dentro do Campeonato Saudita, depois que o valor das contratações subiu significativamente em comparação ao que era há alguns anos.

Alerta sobre as contas do mercado da bola

Al-Jaber explicou que a continuidade dessa política pode colocar os clubes sauditas diante de desafios maiores no futuro, pois pagar valores enormes nas contratações eleva o teto das expectativas dos clubes europeus em relação ao mercado saudita e torna as futuras negociações mais difíceis do ponto de vista financeiro.

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Ele encerrou sua fala afirmando: "O Al-Hilal e outros clubes pagam valores financeiros enormes, e isso vai criar uma grande dificuldade no futuro no que diz respeito à atração de astros", alertando que os preços atuais podem, com o tempo, se transformar em um novo padrão do qual será difícil para os clubes sauditas recuar.

As declarações de Sami Al-Jaber abrem um amplo debate sobre a maneira como os clubes da Roshn Saudi League devem administrar a janela de transferências, especialmente porque a disputa por astros passou a estar ligada não apenas à qualidade técnica, mas também à capacidade de lidar com os preços crescentes e, ao mesmo tempo, manter a sustentabilidade dos gastos.