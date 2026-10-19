Vídeo: Salem Al-Dawsari vai virar jogador reserva no Al-Hilal?

A primeira aparição de Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, após um longo período afastado por lesão, levantou dúvidas sobre sua posição nos planos do técnico italiano Simone Inzaghi, depois que ele se limitou a entrar como substituto no último minuto do confronto contra o Al-Hazm, que terminou com a vitória do "Zaeem" por 1 a 0, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita.

Salem retornou aos gramados depois de a lesão o ter afastado das partidas do Al-Hilal desde o início da atual temporada, já que ele sofreu uma lesão no tendão do joelho durante sua participação com a seleção saudita na Copa do Mundo, e passou por uma cirurgia em julho passado.

Mas seu retorno veio em um momento em que a posição de ponta-esquerda vive uma forte concorrência, com o brilho do holandês Crysencio Summerville, que aproveitou a ausência do capitão saudita e apresentou atuações marcantes.

Salem Al-Dawsari continuará no banco?

As opiniões de vários analistas do programa "Dawrina Ghair" convergiram quanto à dificuldade de Salem Al-Dawsari recuperar rapidamente sua posição de titular, diante das opções ofensivas disponíveis para Inzaghi, especialmente após a atuação que Summerville vem apresentando na posição de ponta-esquerda.

Ahmed Atif disse que Salem continuará sendo jogador reserva até o fim da temporada, prevendo que ele não jogue no lugar de Summerville na posição de ponta-esquerda, em uma referência à dificuldade de alterar as escolhas titulares do técnico italiano diante da atual concorrência dentro do elenco.

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Por sua vez, Sultan Al-Lahyani considerou que Inzaghi pode aproveitar Salem na posição de meio-campo, mas descartou seu retorno à escalação titular na posição de ponta-esquerda, enquanto Abdul Rahim Al-Jizawi afirmou que Al-Dawsari é um grande jogador, embora o técnico abrir mão de um dos meio-campistas para escalá-lo seja algo difícil, prevendo a continuidade do uso dele como reserva.

Essas opiniões colocam o retorno de Salem diante de um desafio técnico claro, já que a questão não envolve apenas recuperar sua prontidão física após a cirurgia, mas também competir com jogadores que conseguiram aproveitar sua ausência, à frente deles Summerville.

Ainda assim, sua participação por minutos limitados no confronto contra o Al-Hazm não é suficiente por si só para julgar seu papel durante o restante da temporada, especialmente porque a comissão técnica pode preferir lhe dar o tempo necessário para recuperar o ritmo de jogo gradualmente.

Entre as previsões dos analistas e o apego de Salem à sua posição dentro do Al-Hilal, permanece a pergunta: o capitão do "Zaeem" vai se contentar com o papel de reserva durante a próxima fase, ou conseguirá recuperar sua posição de titular com Inzaghi? A resposta ficará clara gradualmente com o aumento de suas participações, e com sua capacidade de recuperar o nível que tinha antes da lesão, diante da forte concorrência pelas posições ofensivas dentro do elenco.