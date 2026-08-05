Vídeo: Salah não basta? Torcida do Trabzon pede a contratação de Messi

A torcida do Trabzonspor não se contentou em comemorar a contratação do craque egípcio Mohamed Salah, mas elevou rapidamente o teto de suas ambições, exigindo da diretoria do clube o fechamento de um novo negócio de peso.

Durante as reuniões comemorativas que se seguiram à chegada de Salah à Turquia para a assinatura oficial de seu contrato, os torcedores do clube turco entoaram um cântico chamativo que dizia: "A torcida enlouqueceu.. queremos Messi!", em referência ao desejo de ver o capitão da seleção da Argentina com a camisa da equipe.













Esses cânticos surgiram após o negócio histórico que o Trabzonspor conseguiu concretizar ao contratar Salah, que teve grande repercussão dentro e fora da Turquia e acendeu o entusiasmo da torcida do clube, que passou a sonhar com mais grandes contratações.

Apesar de os cânticos da torcida terem surgido em meio ao entusiasmo e à comemoração, eles refletiram o tamanho da confiança que os adeptos do Trabzonspor adquiriram após o sucesso da diretoria do clube em fechar uma das mais notáveis contratações do mercado de transferências de verão.

Diversos relatos turcos afirmaram que o Trabzonspor convenceu Salah a assinar um contrato de duas temporadas, enquanto sua apresentação à torcida e à imprensa acontecerá amanhã, quinta-feira, após a realização dos exames médicos.