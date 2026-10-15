Não foi apenas mais uma partida da Liga Conferência: foi uma noite cujo protagonista foi um único capitão. Na Finlândia, em um gramado sintético que preocupou a seleção do Egito, Mohamed Salah deu uma assistência, marcou um gol e depois deixou o campo entregando a missão aos companheiros, em um jogo maluco que teve 6 gols, um gol olímpico de cobrança de canto e um pênalti perdido.
O Trabzonspor, da Turquia, conquistou uma valiosa vitória fora de casa sobre o KuPS, da Finlândia, pelo placar de 4 a 2, na partida disputada nesta quarta-feira no estádio Tammela, na cidade de Tampere, pela Liga Conferência Europa.
Primeiro tempo: a marca do capitão
O Trabzonspor começou o confronto com força diante do KuPS, pela Liga Conferência Europa, e precisou de apenas 3 minutos para se apresentar: um passe inteligente e rápido de Mohamed Salah nas costas da defesa do KuPS deixou o nigeriano Paul Onuachu completamente livre diante do goleiro Kreidl, que com confiança abriu o placar.
Salah seguiu inspirado e desperdiçou a chance de ampliar a vantagem aos 11 minutos, depois de aproveitar uma sobra da defesa finlandesa e finalizar com força para fora, rente à trave.
E, a um minuto do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 44, veio a recompensa pela insistência: uma bola que bateu na defesa do KuPS sobrou para Mohamed Salah dentro da área, e o astro egípcio não hesitou em mandar para o fundo das redes, marcando o segundo gol do Trabzonspor, que encerrou a primeira etapa à frente com dois gols criados e convertidos por seu capitão.
Segundo tempo maluco: 3 gols e um pênalti
No início do segundo tempo, o Trabzonspor não deu chance aos donos da casa de respirar. Aos 46 minutos, Franculino recebeu a bola e finalizou com força; o goleiro do KuPS espalmou, mas o atacante aproveitou rápido o rebote e marcou o terceiro gol, abrindo 3 a 0.
Mas a resposta finlandesa veio de forma traiçoeira. Aos 54 minutos, em cobrança direta de escanteio, Pennanen bateu e enganou o gigante André Onana, com a bola morrendo nas redes, diminuindo para o KuPS: 1 a 3.
Salah sai e Onana brilha
Aos 55 minutos, o técnico do Trabzonspor decidiu tirar seu capitão Mohamed Salah e colocar Fabinho em seu lugar, pensando no clássico de segunda-feira contra o Besiktas, pelo Campeonato Turco. Salah deixou o campo após cumprir plenamente sua missão.
Após sua saída, o cenário quase se complicou, já que o árbitro marcou pênalti a favor do KuPS depois de um toque de mão de um zagueiro do Trabzonspor dentro da área.
Peltola foi para a cobrança, mas o gigante Onana estava atento e fez uma defesa brilhante, preservando a vantagem de 3 a 1 de sua equipe e confirmando que a noite do Trabzonspor na Finlândia foi a noite dos goleiros e dos capitães.
No primeiro minuto dos acréscimos, o Trabzonspor resolveu completamente a questão com o quarto gol, que veio após um belo lance de habilidade do reserva Muçi, que driblou o zagueiro do KuPS e arrancou pela lateral antes de dar um cruzamento preciso para o companheiro Franculino, que mandou para as redes com confiança.
Mas, aos 90+6, o KuPS conseguiu diminuir a diferença com o segundo gol, depois de Baluciro infiltrar-se com habilidade no miolo da defesa do Trabzonspor antes de soltar um chute forte que morreu nas redes do goleiro Onana, deixando a partida pegando fogo nos instantes finais.
Principais resultados da rodada
Na mesma rodada, o Monaco, da França, conquistou uma importante vitória sobre o CSKA Sofia, da Bulgária, por 2 a 1.
Barry Brunner abriu o placar rapidamente para o Monaco aos 3 minutos, antes de Ansu Fati ampliar a vantagem de sua equipe com o segundo gol aos 44, enquanto Joel Zwarts marcou o único gol do CSKA Sofia.
Em outro jogo da mesma rodada, o empate por 1 a 1 definiu o confronto entre o Midtjylland, da Dinamarca, e o Egnatia.
Eldi Gruda abriu o placar para o Egnatia aos 26 minutos, antes de Cho Ju-song igualar para o Midtjylland aos 33.
O Lugano, da Suíça, conquistou uma vitória emocionante sobre o Estrela Vermelha de Belgrado por 3 a 2, pela rodada da Liga Conferência Europa, na partida realizada na noite de quarta-feira, 15 de outubro.
O Lugano saiu na frente com Aiyegun Alban aos 25 minutos, antes de Timi Elsnik empatar para o Estrela Vermelha aos 32, e depois Radi Krunic devolver a vantagem aos visitantes com o segundo gol aos 67.
O Lugano conseguiu reagir: De Moncada marcou o gol de empate aos 84, antes de Anto Grgic arrancar o gol da vitória nos instantes finais, de pênalti, aos 90.
O confronto entre o Universitatea Craiova, da Romênia, e o Getafe, da Espanha, terminou empatado em 1 a 1.
Os donos da casa abriram o placar com Assad Al-Hamlawi aos 59 minutos, antes de Nemanja Gudelj empatar para o Getafe aos 81.
E o Panathinaikos, da Grécia, venceu seu visitante Borac Banja Luka por 2 a 1.
Cyriel Dessers abriu o placar para os donos da casa de pênalti aos 10 minutos, antes de Kings Kangwa ampliar a vantagem de sua equipe com o segundo gol aos 70, enquanto Milos Jovic diminuiu a diferença para o Borac com um gol aos 80.