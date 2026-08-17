O português Rúben Neves segue escrevendo uma das histórias mais empolgantes com a camisa do Al Hilal, depois que o meio-campista se transformou em uma arma goleadora excepcional a partir da marca do pênalti, num contraste marcante que o torna presença forte sempre que o "Líder" precisa de um jogador com nervos de aço nos momentos decisivos.

Neves marcou o primeiro gol do Al Hilal diante do Al Raed, na noite desta segunda-feira, pelas disputas das oitavas de final da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas, após converter o pênalti aos 13 minutos com maestria, confirmando mais uma vez que praticamente não conhece o caminho do fracasso quando se posiciona diante da marca da cal.

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E o mais empolgante é que o jogador português elevou seu número para 3 gols em apenas duas partidas com o Al Hilal na atual temporada, e o grande contraste está no fato de que todos os seus três gols foram marcados a partir de pênaltis, depois de balançar as redes do Al Faisaly duas vezes na primeira rodada da Roshn Saudi League da mesma maneira.

E o interessante é que os últimos 3 gols do Al Hilal saíram de pênaltis, todos assinados por Neves, que se tornou o protagonista do início da temporada.

Esses números revelam um contraste claro no papel de Neves no Al Hilal; o jogador que costumava aparecer como peça fundamental na construção do jogo e na criação do equilíbrio no meio-campo tornou-se, ao mesmo tempo, uma das armas mais perigosas do "Líder" diante do gol, como se a marca do pênalti tivesse se transformado em sua zona de influência particular, onde não permite que ninguém o dispute.

Desde que chegou ao Al Hilal no verão de 2023, Neves cobrou 19 pênaltis, convertendo 17 deles, contra apenas duas cobranças desperdiçadas, números que lhe conferem um índice de acerto altíssimo e explicam por que a comissão técnica e a torcida passaram a ter tamanha confiança quando o jogador português assume a tarefa da cobrança.

Com isso, Rúben Neves passou a viver um contraste único no Al Hilal; um meio-campista que se transformou em goleador a partir da marca do pênalti, e quanto mais se aproxima da bola no ponto branco, maiores são as chances do "Líder" de chegar às redes, fazendo com que suas cobranças deixem de ser uma simples oportunidade passageira para se tornarem uma arma letal que pode fazer a diferença nos jogos mais difíceis.