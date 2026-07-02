Vídeo: Ronaldo paralisa uma cidade inteira... Cena de loucura antes da batalha da Copa do Mundo!

A chegada da seleção portuguesa à cidade de Toronto, no Canadá, transformou-se em um evento excepcional, depois que milhares de torcedores se aglomeraram nas duas margens das ruas em uma cena de loucura, para dar uma olhada no lendário Cristiano Ronaldo antes do confronto contra a Croácia na Copa do Mundo de 2026.

O jornal espanhol “Marca” publicou um vídeo que registra o momento da passagem do ônibus da seleção portuguesa, com uma multidão enorme de torcedores alinhada ao longo do trajeto, enquanto as ruas se enchiam de bandeiras portuguesas e gritos com o nome do capitão do “Brasil da Europa”.

O jornal destacou que a rodovia 427, em Toronto, parecia um tapete vermelho reservado para receber Ronaldo, já que a torcida começou a se reunir desde as primeiras horas da manhã apenas para ver o ônibus da seleção passar.









E a cena não se limitou apenas aos portugueses, já que muitos fãs de futebol fizeram questão de estar nas proximidades do hotel e nas ruas que levavam até ele, aguardando o aparecimento do capitão do Al-Nassr, que continua a gozar de uma popularidade excepcional em todo o mundo.

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Ronaldo se prepara para liderar a seleção de Portugal na madrugada desta sexta-feira contra a Croácia, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida em que a seleção conhecida como o “Brasil da Europa” busca continuar sua trajetória rumo ao título mundial.

A seleção portuguesa conta com a experiência de seu capitão histórico, que aspira a escrever um novo capítulo em sua carreira internacional, enquanto a torcida portuguesa espera que Ronaldo os conduza à superação do obstáculo croata, depois de ter criado uma atmosfera excepcional mesmo antes do início do confronto.