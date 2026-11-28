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O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, demonstrou irritação apesar da vitória do seu time sobre o Al-Hazm pela Liga Roshn Saudita.

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O Al-Nassr venceu o Al-Hazm, que jogava em casa, por 1 a 0, neste sábado , no Estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Buraidah, pela 13ª rodada da Liga Roshn.

O jornalista Ratiban Al-Dosari publicou em sua conta pessoal na rede social "X" um vídeo gravado após o fim da partida, que mostra Ronaldo irritado enquanto estava parado à beira do campo.

O astro português falava sozinho e fazia gestos que demonstravam sua irritação, enquanto os jogadores do Al-Hazm se aproximavam para cumprimentá-lo após o apito final.

Ronaldo não conseguiu marcar na partida, o que o impediu de avançar em sua busca pelo milésimo gol da carreira, marca que o tornaria o primeiro jogador da história a alcançar esse feito. Seu total segue em 987 gols.

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Na Liga Roshn Saudita, Ronaldo também permaneceu com 9 gols e segue em segundo lugar na artilharia da temporada, a 5 gols do inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli.

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O único gol do Al-Nassr foi marcado por outro português, o meio-campista Samu Costa, aos 25 minutos de jogo, depois que a bola sobrou para ele dentro da área, diante do gol vazio, após um bate-rebate.

Apesar de o gol ter sido validado pelo árbitro, o árbitro de vídeo (VAR) entrou em ação para revisar o lance, mas confirmou a validade do gol aos 26 minutos, e os jogadores do Al-Nassr comemoraram a vantagem fora de casa.

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O valor real do gol foi além do placar: a Opta, empresa especializada em estatísticas de futebol, revelou que o Al-Nassr se tornou o primeiro time da história da Liga Profissional Saudita a marcar em 100 jogos consecutivos, um recorde que nenhum outro clube havia alcançado na competição.

De acordo com as estatísticas da Opta, a histórica sequência do Al-Nassr começou em dezembro de 2023, no confronto contra o Al-Riyadh, e o time continuou balançando as redes dos adversários jogo após jogo até chegar à 100ª partida, diante do Al-Hazm.

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A marca excepcional reflete a regularidade ofensiva que o Al-Nassr impôs durante um longo período e sua capacidade de encontrar o caminho do gol contra os mais variados adversários, dentro ou fora de casa, o que deu ao time um feito inédito na história do torneio.

O recorde chega num momento em que o Al-Nassr conta com alguns dos principais nomes ofensivos da liga, liderados pelo português Cristiano Ronaldo, por seu compatriota João Félix e pelo senegalês Sadio Mané, além de outros jogadores que contribuíram para manter a eficiência ofensiva do time.

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Assim, o gol de Samu Costa contra o Al-Hazm se transformou em um marco histórico na trajetória do Al-Nassr na Liga Roshn, já que não apenas deu a vantagem ao seu time na partida, como também selou um feito ofensivo que nenhum outro time havia conseguido desde a criação da Liga Profissional Saudita.