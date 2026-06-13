Vídeo: Ronaldo chega a Miami... e se prepara para a Copa do Mundo de uma maneira diferente de todos os outros

A seleção de Portugal chegou à cidade de Miami, nos Estados Unidos, liderada pelo astro do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, a fim de se preparar para disputar as partidas do Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo iniciou seus preparativos finais para o torneio de uma maneira diferente, aproveitando as primeiras horas após sua chegada aos Estados Unidos para descansar e relaxar nas praias de Miami, conforme mostram as fotos publicadas por “O Don” em sua conta no Instagram.

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Por sua vez, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) comemorou a chegada de Ronaldo aos Estados Unidos, publicando um vídeo nas contas oficiais da Copa do Mundo, no qual o astro português aparece descendo as escadas do avião.

A FIFA comentou o vídeo com uma frase sucinta: “Ele está aqui. CR7”.

Portugal disputará a chave 11 ao lado da República Democrática do Congo — que enfrentará na primeira partida na noite da próxima quarta-feira —, da Colômbia e do Uzbequistão.

Ronaldo sonha em levar a seleção dos “Marinheiros” ao seu primeiro título na Copa do Mundo, depois de ter contribuído fortemente para a conquista dos títulos da Euro 2016 e da Liga das Nações da Europa 2025 pela Portugal.



