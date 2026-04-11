Vídeo... Ronaldo: A disputa com o Al-Hilal e o Al-Ahli ainda não acabou... Estamos prontos para as fases decisivas

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita, afirmou que sua equipe está avançando com passos firmes nesta temporada, destacando a importância de manter o mesmo ritmo de desempenho para alcançar os objetivos almejados.

Ronaldo marcou um gol na vitória fácil do Al-Nassr sobre o Al-Akhdoud, por 2 a 0, na 28ª rodada da Liga Profissional Roshen.

Ronaldo disse em declarações à rede saudita “Thamania”: “Estamos passando por um bom momento e fizemos uma partida excelente hoje, que culminou com dois gols, mas o mais importante é a continuidade, pois a temporada ainda é longa e nada pode ser decidido nesta fase inicial”.

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O astro português falou sobre as ausências que afetaram a equipe anteriormente, como Mohamed Simakan e Sadio Mané, garantindo que a equipe conseguiu lidar com a situação: “Isso é normal no futebol, as lesões fazem parte do jogo, especialmente com a pressão dos jogos, mas temos um elenco forte, capaz de compensar qualquer ausência”.

E acrescentou: “O espírito dentro da equipe é ótimo, todos se apoiam mutuamente, e o retorno de alguns jogadores, como Iñigo Martínez, nos dá um impulso extra nesta fase.”

Sobre os desafios futuros, Ronaldo destacou que os próximos jogos serão mais difíceis, especialmente contra times fortes como Al-Shabab, Al-Hilal e Al-Ahli, dizendo: “Precisamos encarar cada jogo individualmente e manter total concentração para alcançar os melhores resultados”.

E concluiu: “O calendário está lotado de jogos, por isso é importante focar na recuperação e depois voltar à competição. Essa é a nossa rotina. Estamos felizes com o que conquistamos, mas a partir de amanhã começaremos a nos preparar para o próximo confronto”.

Com essa vitória, o Al-Nassr consolidou sua posição na liderança da tabela, elevando sua pontuação para 73 pontos, e continua pressionando na disputa pelo título à medida que o campeonato se aproxima da reta final.







