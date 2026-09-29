Vídeo: resposta oficial - Omã sabia da classificação antes do sorteio?

Khalid Al-Muqrin, presidente do comitê de competições da Federação do Golfo de Futebol, revelou os bastidores do emocionante sorteio realizado na noite desta terça-feira, entre as seleções de Omã e Iraque, para definir qual delas avançaria às semifinais da Copa do Golfo, o "Gulfo 27".

A seleção de Omã venceu o Kuwait por 3 a 1, enquanto o Iraque perdeu por 2 a 0 para a Arábia Saudita, no encerramento das disputas do Grupo A.

Omã e Iraque recorreram ao sorteio depois que a partida entre Omã e Kuwait registrou um acontecimento que alterou as condições de classificação do Iraque, quando o jogador Musab Al-Shaqsi tirou a camisa para comemorar o terceiro gol contra o Kuwait, recebendo assim um cartão amarelo que devolveu a esperança ao Iraque mais uma vez.

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Após esse cartão, as seleções de Omã e Iraque ficaram empatadas nos critérios de gols, pontos e fair play, antes da realização do sorteio, que concedeu a classificação a Omã.

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Khalid Al-Muqrin foi questionado após o sorteio: alguns dizem que você realizou o sorteio depois de informar a Omã sobre a classificação ao fim da partida?, ao que ele negou e disse: "Isso não aconteceu, Omã não foi informada, a alegria deles com a classificação é algo que diz respeito a eles. O comitê se reuniu após a partida, examinamos os relatórios e confirmamos aos representantes dos dois países o empate entre eles nos cartões (8 para cada um)", segundo o que foi divulgado pela conta do jornal Al-Riyadhiah no X.

E prosseguiu: "Os critérios de classificação e o regulamento são conhecidos desde antes do início do torneio, com o recurso ao sorteio neste caso".









Sobre a transparência na realização do sorteio, ele disse aos canais Al-Kass: "Permitimos que os representantes das seleções iraquiana e omanense examinassem as bolas com as quais o sorteio seria realizado como forma de transparência, porque não temos nada a esconder".

Ele também declarou: "Esta é uma edição histórica porque esta situação ocorre pela primeira vez na Copa do Golfo. Mas tudo transcorre conforme os regulamentos".









E enfatizou: "Todos conhecem o regulamento antes do início do torneio, e o ranking mundial não está entre os critérios adotados para definir a classificação".

Sobre a contestação dos dirigentes do Iraque ao sorteio, disse: "Não sei nada sobre esse assunto".









E concluiu: "O comitê de competições não tem relação com os cartões, esse assunto diz respeito aos árbitros. Os jogadores precisam ter mais consciência de que o fair play é um fator importante no futebol", apontando que isso já aconteceu antes em outros torneios.