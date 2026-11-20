O Al-Ahli venceu o rival tradicional Al-Nassr por 3 a 1 nesta sexta-feira, no Estádio Alinma, em Jeddah, em partida adiada da 9ª rodada do Campeonato Saudita.
Cristiano Ronaldo abriu o placar para o Al-Nassr aos 14 minutos de jogo, após um erro fatal do francês Valentin Atangana, meio-campista do Al-Ahli.
O também português Samu Costa, meio-campista do Al-Nassr, pressionou Atangana no meio de campo e roubou a bola, que chegou a Ronaldo. O atacante finalizou de primeira e mandou para as redes do senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli.
Aos 16 minutos, o Al-Nassr teve um pênalti a seu favor, depois que o jovem lateral-esquerdo Awad Aman foi derrubado dentro da área por Saeed Baattiah, lateral-direito do Al-Ahli.
Cristiano Ronaldo foi para a cobrança aos 18 minutos e conseguiu enganar o senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, deslocando-o, mas a bola acertou a trave direita.
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Depois de desperdiçar a cobrança, o craque português demonstrou muita tristeza e irritação e passou a se lamentar, sobretudo por ter impedido o Al-Nassr de abrir 2 a 0 nos primeiros 20 minutos.
A punição quase veio rapidamente por parte do Al-Ahli, mais precisamente aos 31 minutos, quando o turco Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli, marcou contra o Al-Nassr.
O gol saiu após uma saída equivocada do brasileiro Bento, goleiro do time da capital. A bola chegou a Demiral diante do gol vazio, e ele a mandou para as redes de cabeça.
No entanto, o árbitro argentino Facundo Tello recorreu ao VAR depois de validar o gol e acabou anulando o lance, alegando falta em Bento cometida por Ziyad Al-Johani, meio-campista do Al-Ahli.
A decisão provocou grande irritação no holandês Marino Bosic, técnico do Al-Ahli, que discutiu com o árbitro da partida por considerar que o gol havia sido legal.
Mas o ponta brasileiro Wenderson Galeno curou as feridas do Al-Ahli ao marcar o gol de empate no primeiro minuto dos acréscimos do primeiro tempo, com um chute forte de fora da área que Bento não conseguiu defender.
A emoção continuou no segundo tempo, graças ao próprio zagueiro turco Merih Demiral, que sofreu um pênalti a favor do Al-Ahli aos 67 minutos.
Demiral recebeu um cruzamento dentro da área, e Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr, tentou acompanhá-lo, mas o zagueiro turco caiu no gramado pedindo pênalti.
Inicialmente, o árbitro argentino ignorou as reclamações dos jogadores do Al-Ahli, mas depois recorreu ao VAR, revisou o lance de perto e acabou marcando pênalti a favor do Al-Ahli.
O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, não perdeu tempo: foi para a cobrança e bateu forte à direita do goleiro brasileiro Bento, que não alcançou a bola, marcando o segundo gol do time de Jeddah aos 71 minutos.
O golpe final veio aos 75 minutos, quando o armênio Eduard Spertsyan, meio-campista do Al-Ahli, cobrou escanteio e o zagueiro brasileiro Roger Ibañez desviou de cabeça para as redes, marcando o terceiro gol do time de Jeddah.
Os jogadores do Al-Ahli conseguiram controlar as ações no tempo restante da partida e garantiram ao time uma vitória preciosa no clássico.
Com o triunfo, o Al-Ahli chegou a 24 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Saudita, quatro pontos atrás do Al-Nassr, que estacionou nos 28 pontos, em terceiro lugar.