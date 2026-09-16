Vídeo registra o fim da guerra de meio milhão de euros entre dupla do Real Madrid

Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde viraram a página de um dos capítulos mais tensos no vestiário do Real Madrid na temporada passada, após voltarem a atuar juntos no coração do meio-campo na última terça-feira, em uma cena de reconciliação pública que encerrou meses de rompimento.

Briga em Valdebebas: a multa mais cara em Madri

A temporada passada terminou sob os holofotes por causa das atitudes da dupla fora de campo, mais do que por seu desempenho dentro dele, quando os dois jogadores se envolveram em uma briga que durou dois dias inteiros na cidade esportiva de Valdebebas, durante a qual o uruguaio teria caído e sofrido uma lesão na cabeça.

Na sequência do incidente, o clube abriu um procedimento disciplinar contra os jogadores e impôs a cada um deles uma multa de 500 mil euros, a maior multa que o Real Madrid registrou nos últimos tempos, em uma mensagem clara de que a disciplina está acima de tudo.

O retorno juntos e a Copa do Mundo acalmando os ânimos

Após vários meses do episódio, e em meio a um período em que os ânimos se acalmaram com o mundo voltado para a Copa do Mundo, os dois jogadores voltaram a atuar juntos na terça-feira, quando começaram lado a lado na posição de primeiro volante.

O desempenho da equipe foi coeso de modo geral, especialmente com o brilho do turco Arda Güler, e nenhum dos jogadores se destacou individualmente mais do que o esperado, em um sinal de sua concentração no trabalho coletivo.

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A cena final encerra a polêmica

Ainda assim, o verdadeiro momento de brilho da dupla veio no fim da partida, quando a equipe conquistou a vitória "nos instantes finais", com Tchouaméni e Valverde se abraçando calorosamente pelo trabalho realizado e se parabenizando mutuamente, em uma cena que confirma que a relação entre eles, ao menos publicamente, melhorou e voltou ao normal, encerrando de vez a página da crise para o Real Madrid.