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A Roma voltou do estádio do Parma com uma grande vitória por 5 a 1, em um duelo de altos e baixos nos dois tempos, até que o time da capital decidiu a partida com um forte desempenho ofensivo na etapa final. Com o resultado, segue invicta na competição e manda um recado forte ao seu próximo adversário na Champions League, o Paris Saint-Germain.

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Com isso, a Roma manteve sua campanha sem derrotas no Campeonato Italiano nesta temporada, enquanto o time da capital segue pressionando o vizinho Lazio, líder, na briga pelo topo da tabela.

Os primeiros minutos tiveram chances para os dois lados. O Parma quase abriu o placar logo no primeiro minuto com Mariano Troilo, mas o goleiro Mile Svilar defendeu a finalização. O Parma voltou a tentar aos nove minutos, quando Nesta Elphege subiu para um cruzamento de Emanuele Valeri, mas a cabeçada passou por cima do gol. A Roma respondeu com um chute de Nahuel Molina aos 12 minutos, defendido pelo goleiro Giovanni Daffara, antes de Gianluca Mancini desperdiçar outra oportunidade de cabeça aos 15.

O Parma continuou ameaçando o gol do visitante, e Emanuele Valeri quase colocou a equipe na frente aos 18 minutos, mas Svilar defendeu a cabeçada. Os minutos seguintes tiveram oportunidades para os dois times, com destaque para a cabeçada de Giovanni Fabiani que passou ao lado da trave aos 23 e para a tentativa de Manu Koné que saiu por cima do travessão aos 27. Svilar ainda defendeu um chute de Mandela Keita aos 33, enquanto a defesa do Parma lidou com mais de uma investida perigosa da Roma, até que os visitantes conseguiram quebrar o empate.

O gol que colocou a Roma na frente saiu aos 39 minutos, quando Donyell Malen aproveitou um cruzamento de Emanuele Lolli e mandou para as redes com o pé direito, dando vantagem à equipe.

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O Parma tentou reagir antes do intervalo, mas suas investidas não resultaram em gol, e o primeiro tempo terminou com os visitantes vencendo por 1 a 0. No início da etapa final, a Roma seguiu buscando ampliar o placar: Nahuel Molina chutou rente à trave aos 48 minutos, antes de Paulo Dybala testar o goleiro do Parma com uma finalização aos 52, defendida por Giovanni Daffara.

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Mas os donos da casa conseguiram empatar aos 54 minutos, em um contra-ataque rápido. O atacante do Parma Nesta Elphege arrancou sozinho em altíssima velocidade desde antes do meio-campo até a entrada da área, de onde finalizou de fora, à direita do goleiro Svilar.

A Roma não demorou a retomar a vantagem. Malen recolocou a equipe na frente aos 68 minutos, depois de receber a bola dentro da área e finalizar com o pé direito no canto baixo, marcando seu segundo gol na partida após uma falha defensiva do Parma.

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Apenas três minutos depois, Rodrigo Mora ampliou a vantagem dos visitantes com o terceiro gol, ao concluir uma jogada trabalhada com um chute de dentro da área que parou no meio do gol, aos 71 minutos, dando ao seu time uma vantagem confortável no placar.

Aos 77 minutos, a Roma aplicou o quarto golpe no anfitrião: Wesley cruzou e Malen pegou forte, de pé direito, de dentro da área, completando o hat-trick do atacante holandês.

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O Parma tentou diminuir a diferença nos minutos restantes, mas as tentativas de Hans Nicolussi Caviglia e Enrico Del Prato não mudaram o placar, enquanto Daffara defendeu um chute de Matías Soulé aos 82 minutos.

Malen não deixou a partida terminar sem assinar um "super-hat-trick", com seu quarto gol no jogo e o quinto da Roma, depois de sair cara a cara com o goleiro. Ele driblou o arqueiro antes de finalizar de ângulo fechado, e o duelo terminou 5 a 1.

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A Roma chegou a 30 pontos após 12 rodadas e segue na perseguição ao Lazio, líder da classificação com 32 pontos.