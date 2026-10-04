O confronto entre Tunísia e Líbia sub-20, disputado no Egito e que terminou empatado em 1 a 1 pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações sub-20 de 2027, transformou-se em tema de ampla repercussão para além das fronteiras do continente africano, depois que os momentos finais testemunharam um raro episódio de arbitragem que acendeu a fúria dos jogadores da seleção líbia, apesar de a decisão do árbitro ter sido tomada em conformidade com as regras do jogo.

E o eco da partida não parou nas reações dentro de campo, já que diversos dos maiores jornais esportivos mundiais abordaram o lance polêmico, entre eles o francês "L'Équipe", o português "Record" e o inglês "The Sun", além dos espanhóis "Marca" e "Sport", fazendo com que o confronto disputado no Egito se tornasse uma das partidas mais polêmicas das eliminatórias de base.

A emoção havia atingido o ápice nos acréscimos, quando o goleiro tunisiano Slim Bouaskar avançou à área da seleção líbia para participar da cobrança de um escanteio, em busca de um gol que desse à Tunísia a chance de arrancar a vitória e manter suas esperanças de disputar a vaga de classificação.

Mas o escanteio não terminou da maneira que a seleção tunisiana queria, já que a Líbia conseguiu recuperar a bola e sair em um rápido contra-ataque, durante o qual a seleção líbia pareceu ter uma oportunidade perfeita para marcar, após ficar com 4 jogadores diante de apenas um jogador tunisiano.

E enquanto os jogadores da Líbia avançavam em direção à meta da Tunísia, acreditando que o caminho estava aberto para arrancar o gol da vitória, o árbitro assistente levantou a bandeira sinalizando a existência de uma condição de impedimento, interrompendo o ataque em meio a uma situação de intensa fúria entre os jogadores da seleção líbia e da comissão técnica, da qual alguns reclamaram da decisão.

À primeira vista, a decisão pareceu estranha devido à presença do goleiro tunisiano dentro da área da Líbia, o que fez com que a cena parecesse haver mais de um jogador tunisiano atrás do atacante líbio, mas a interpretação do lance conforme a regra do impedimento revelou o motivo da marcação da infração.

Isso porque o atacante líbio havia ultrapassado a linha do meio-campo em cerca de um metro no momento em que a bola lhe foi passada, e à sua frente não havia nenhum jogador da Tunísia a não ser o goleiro Bouaskar, que já havia avançado à área adversária para participar da cobrança do escanteio, o que colocou o atacante em condição de impedimento.

As regras do jogo estabelecem que o jogador está em condição de impedimento se qualquer parte de sua cabeça, de seu corpo ou de suas pernas estiver dentro da metade do campo adversário, exceto a linha do meio-campo, e mais perto da linha de gol adversária do que a bola e do que o penúltimo jogador adversário, levando-se em consideração as condições de interferência na jogada.

Portanto, a presença de outro jogador tunisiano atrás do atacante líbio teria mantido o ataque legal, assim como o impedimento poderia ter sido evitado caso a bola tivesse sido passada antes de o atacante ultrapassar a linha do meio-campo.

E apesar da correção da decisão do ponto de vista das regras, a estranheza da cena e sua proximidade com o fim da partida fizeram com que o lance se espalhasse amplamente, especialmente porque o ataque trazia uma oportunidade real para a Líbia arrancar os três pontos, antes de ser interrompido por um impedimento que pareceu a muitos pouco comum diante do avanço do goleiro tunisiano à outra área.

A partida terminou empatada em 1 a 1, depois que Dhirar Brik abriu o placar para a seleção tunisiana aos 24 minutos, antes que Moussa Ibrahim empatasse em favor da Líbia aos 64 minutos.

E com esse resultado, encerraram-se as esperanças da Tunísia de disputar a vaga de classificação, enquanto a seleção líbia desperdiçou uma oportunidade preciosa de conquistar a vitória e reforçar sua situação antes de seu último confronto diante de Marrocos, marcado para terça-feira.