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A Atalanta arrancou um empate eletrizante por 4 a 4 com a Inter de Milão, que jogou como visitante, na noite de domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, no estádio New Balance.

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O 0 a 0 durou apenas 16 minutos, até que Francesco Pio Esposito abriu o placar para a Inter de Milão.

Francesco Pio Esposito voltou a balançar as redes aos 33 minutos, com uma cabeçada precisa, marcando seu segundo gol pessoal e também o segundo da Inter de Milão.

A Atalanta diminuiu rapidamente com gol de Eljif Elmas, em um chute forte aos 53 minutos, e o primeiro tempo terminou com os nerazzurri na frente por 2 a 1.

No início do segundo tempo, mais precisamente aos 52 minutos, Francesco Pio Esposito completou o hat-trick ao marcar seu terceiro gol pessoal, após passe de Marcus Thuram.

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A Atalanta não se entregou e voltou a diminuir aos 72 minutos, com gol de Charles De Ketelaere em uma bela cabeçada.

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Quatro minutos depois, a Inter de Milão ganhou um pênalti após toque de mão de Zappacosta. Petar Sučić cobrou com sucesso e fez 4 a 2 para os nerazzurri.

Charles De Ketelaere soltou uma bomba aos 80 minutos e marcou seu segundo gol pessoal, o terceiro dos donos da casa.

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A Atalanta teve um pênalti a seu favor, e Franck Kessié converteu aos 90+2, marcando o gol de empate e completando a reação dos donos da casa.

A Inter de Milão chegou a 29 pontos e ocupa o terceiro lugar na tabela do Campeonato Italiano, enquanto a Atalanta foi a 15 pontos, na 12ª posição.