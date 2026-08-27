Uma onda de polêmica tomou conta das últimas horas em torno da aparição do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita e maior artilheiro da história do Real Madrid, na cerimônia de sorteio da Liga dos Campeões da Europa 2026-2027.

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O sorteio acontece nesta quinta-feira, 27 de agosto de 2026, no Principado de Mônaco, e a fase de liga terá início em 8 de setembro.

Usuários da rede social "X" compartilharam diversas fotos, além de um vídeo, da aparição de Ronaldo no local do sorteio, todo elegante e autografando camisas e papéis para os torcedores.

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De fato, alguns jornais e sites começaram a repercutir o assunto e a tratá-lo de forma natural, mas a verdade era diferente do que se divulgou recentemente.

Ao investigar o que realmente aconteceu, constatamos que o vídeo compartilhado foi publicado pela página oficial da conta da Liga dos Campeões da Europa na plataforma "X", mas é referente ao ano de 2024, quando Ronaldo de fato compareceu à cerimônia de sorteio daquela edição.

Ronaldo, atualmente, se prepara para atuar pelo Al-Nassr contra o Al-Taawoun, amanhã, sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Saudita Roshn de Profissionais.

Ronaldo é o jogador mais marcante da história da Liga dos Campeões da Europa, por ser o maior artilheiro, com 140 gols, e também por ter conquistado o título 5 vezes: uma com o Manchester United e 4 com o Real Madrid.