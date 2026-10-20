O Pyramids goleou o anfitrião Al Geish por quatro a um, em uma partida emocionante que teve clara dominância da equipe visitante e um desempenho ofensivo marcante.

A partida foi disputada no estádio do departamento de esportes militares, no Cairo, pela sétima rodada do Campeonato Egípcio.

Mohanad Lashin abriu o placar cedo, aos seis minutos, com o pé direito de dentro da área, aproveitando um escanteio cobrado por Walid El Karti.

E não se passaram muitos minutos até que Mostafa Zeko ampliou a vantagem de sua equipe com o segundo gol, aos 15 minutos.

O Al Geish respondeu com um gol que diminuiu a diferença, por meio de Ahmed Tarek, aos 34 minutos, que marcou de cabeça com precisão de dentro da área, após um cruzamento de Khaled Abu Ziada.

O Pyramids quase ampliou para o terceiro antes do fim do primeiro tempo, mas o árbitro de vídeo (VAR) anulou um gol de Youssef Obama, aos 41 minutos.

No segundo tempo, o Pyramids manteve a pressão, enquanto o Al Geish desperdiçou a chance do empate aos 51 minutos, quando um forte chute de Ahmed Tarek de fora da área acertou o travessão.

Mahmoud Saber ampliou o placar com o terceiro gol, aos 77 minutos, com um chute foguete de pé direito de fora da grande área.

Aos 85 minutos, o árbitro de vídeo marcou um pênalti para o Pyramids após um toque de mão de Yahya Mostafa dentro da área, convertido com sucesso por Mahmoud Zalaka aos 89 minutos, fechando a goleada.

O Pyramids elevou sua pontuação para 21 pontos e assumiu a liderança da competição, com cinco pontos de vantagem sobre o Al Ahly, segundo colocado, que enfrentará o Al Qanah amanhã pela mesma rodada, enquanto o Al Geish estacionou nos 7 pontos, na 15ª posição.



