O confronto entre Al Ahli e Al Khaleej não foi apenas uma partida que terminou com uma vitória folgada do Al Ahli, mas trouxe bastidores curiosos que começaram antes do apito inicial, depois que o atacante inglês Ivan Toney entrou na mira das provocações, antes de dar uma resposta contundente ao seu time dentro de campo e, em seguida, escolher cuidadosamente as palavras ao ser questionado sobre o episódio.

A história começou quando Toney desfalcou o Al Ahli na partida anterior, diante do Al Feiha, por causa de uma lesão na articulação do quadril, ausência que foi aproveitada pela conta oficial do Al Khaleej na plataforma "TikTok" para publicar um vídeo irônico criado com uso de inteligência artificial, numa tentativa de gerar polêmica antes do aguardado confronto entre as duas equipes.

No vídeo, Toney aparecia como se soubesse que o Al Khaleej era o próximo adversário do Al Ahli, levantando-se às pressas para fugir, enquanto dois jogadores do Al Khaleej apareciam rindo, numa referência irônica que sugeria que o atacante inglês temia enfrentar o time.

Mas o cenário desenhado pelo vídeo não se refletiu dentro de campo, depois que Toney se recuperou da lesão e participou do confronto contra o Al Khaleej, pela 11ª rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais, contribuindo fortemente para a vitória do Al Ahli por 4 a 1, ao marcar dois gols que confirmaram seu valor ofensivo.

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O atacante inglês elevou seu número para 13 gols, isolando-se na liderança da artilharia da Liga Roshn, transformando seu retorno da lesão em uma noite especial, depois de ter sido alvo de provocações antes da partida e responder da melhor maneira possível por meio de sua atuação diante do gol.

Após o fim do jogo, Toney se viu diante de uma pergunta sobre o vídeo publicado pela conta do Al Khaleej, mas optou por não se deixar levar para uma disputa midiática ou revidar na mesma moeda, preferindo encerrar o assunto de forma diplomática.

Toney comentou sobre o vídeo irônico diante da imprensa: "Não vou comentar isso, porque, se eu comentar, todos os clubes farão a mesma coisa, e aí eu vou acabar sendo incomodado, é claro".

Com essa resposta, o craque do Al Ahli evitou dar ao episódio uma dimensão maior do que ele tinha, enquanto a vitória folgada e os dois gols que marcou se encarregaram de dar a resposta dentro de campo, levando o Al Ahli a conquistar os três pontos e permitindo que Toney continuasse perseguindo os números na corrida pela artilharia.



