Vídeo: primeira derrota no campeonato, Trabzon desperdiça esforço de Salah

O Amed Sportif arrancou uma vitória emocionante diante do seu visitante Trabzonspor pelo placar de 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite de segunda-feira pela terceira rodada do Campeonato Turco, depois de reverter a desvantagem por um gol e conquistar um triunfo tardio nos minutos finais.

O Trabzonspor começou a partida de forma ofensiva, e Mohamed Salah conseguiu abrir o placar aos 11 minutos.

O gol veio após um contra-ataque conduzido por Ernest Muçi, que tocou a bola para o astro egípcio, que arrancou sozinho do meio-campo em direção à área, antes de Salah finalizar com um chute que se alojou no ângulo esquerdo do gol.





O Amed Sportif tentou responder e ameaçou o gol do goleiro André Onana em mais de uma ocasião com Yiğit Sor, Mbaye Diagne e Dia Saba, mas o time visitante manteve sua vantagem até os minutos finais do primeiro tempo.

A partida mudou nos acréscimos, quando o árbitro marcou um pênalti para o Amed Sportif por toque de mão de Melih Kabasakal dentro da área. Onana defendeu a cobrança de Diagne, mas Yiğit Sor aproveitou o rebote e marcou o gol de empate aos cinco minutos dos acréscimos do primeiro tempo.

Mais ousadia: Amed protagoniza a surpresa

O Amed Sportif entrou no segundo tempo de forma mais ousada, enquanto o Trabzonspor buscava retomar a vantagem com tentativas de Muçi, Aral Şimşir e Ozan Tufan. Salah apareceu novamente na criação de jogadas, ao dar dois passes para Muçi aos 59 minutos, mas o goleiro Alban Lafont defendeu as duas tentativas, antes de o egípcio criar outra oportunidade para Tufan, cujo cabeceio foi afastado por Lafont aos 76 minutos.









Salah quase deu o segundo gol à sua equipe aos 82 minutos, mas seu chute de dentro da área foi impedido pela defesa. Por outro lado, o Amed Sportif continuou pressionando até que o reserva Cephas Malele Urban marcou o gol da vitória aos 89 minutos.

Assim, o Trabzonspor desperdiçou sua vantagem inicial, apesar de Salah continuar marcando, registrando sua primeira derrota no Campeonato Turco nesta temporada e caindo para a nona posição (4 pontos), enquanto o Amed Sportif, recém-chegado à competição, comemorou uma vitória dramática que elevou sua pontuação para seis pontos.

Leia também: Trio da Argentina para Messi: as palavras são insuficientes diante do seu legado, você é o maior da história