Compartilhar Siga GOAL no Google

O empate prevaleceu no 249º clássico de Merseyside: Everton e Liverpool ficaram no 1 a 1 pela 12ª rodada da Premier League, neste domingo, no Hill Dickinson Stadium, em uma partida em que os visitantes saíram na frente logo cedo, antes de os donos da casa empatarem com um gol contra.

Publicidade

A partida começou em ritmo acelerado, e o Everton quase abriu o placar aos três minutos, quando James Garner cobrou uma falta direta que passou pela barreira, mas Alisson Becker fez a defesa e mandou para escanteio. A resposta do Liverpool não demorou: o time aproveitou uma falha da defesa ao afastar a bola, Florian Wirtz ajeitou para Dominik Szoboszlai, que, aos cinco minutos, soltou um chute rasteiro e forte de fora da área e estufou a rede de Jordan Pickford.

O Everton tentou voltar para o jogo e passou a se lançar mais ao ataque, enquanto o Liverpool apostava nos espaços às costas da defesa nos contra-ataques. Aos 25 minutos, os donos da casa conseguiram o empate: Kiernan Dewsbury-Hall cobrou uma falta pelo lado direito e levantou uma bola perigosa na área, que Jeremie Frimpong, ao tentar afastar, acabou desviando contra o próprio gol, deixando tudo igual em 1 a 1.

O gol de empate aumentou o ânimo do Everton, que pressionou em busca da virada, e Kiernan Dewsbury-Hall quase aproveitou uma hesitação de Szoboszlai dentro da área aos 29 minutos, mas uma intervenção de Jérémy Jacquet salvou o Liverpool. Os visitantes responderam com duas chances perigosas: a primeira aos 35 minutos, quando Pickford defendeu um chute de Florian Wirtz de dentro da área, e a segunda um minuto depois, quando Frimpong fez um cruzamento preciso para Alexander Isak, que desperdiçou uma chance clara de perto, com a finalização passando ao lado da trave direita.

Leia também | Vídeo: Al-Ahli ou Premier League? Toney revela sua posição sobre uma saída

Publicidade Publicidade

A emoção seguiu até o fim do primeiro tempo. Aos 31 minutos, os jogadores do Everton pediram pênalti depois de a bola bater na mão de Milos Kerkez, mas o árbitro e o VAR não marcaram infração. Aos 41, Alexis Mac Allister arriscou um chute rasteiro que passou ao lado da trave, e a primeira etapa terminou empatada em 1 a 1.

Tópicos relacionados

Leia também | Bellingham, Yamal e Raphinha: 3 lances que reacendem a suspeita de dois pesos e duas medidas na arbitragem

Os dois times voltaram do intervalo no mesmo ritmo, e o Liverpool quase retomou a vantagem aos 48 minutos, quando Szoboszlai cobrou uma falta na área, mas a defesa do Everton afastou antes que a bola chegasse ao gol de Pickford. Do outro lado, os donos da casa estiveram perto de marcar aos 52, depois que um escanteio terminou em uma jogada ofensiva que chegou a Jake O'Brien, autor de um chute rasteiro e fraco que Alisson segurou com facilidade. O Everton voltou a pedir pênalti aos 58, quando O'Brien caiu na área após uma disputa com Mac Allister, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Publicidade

O Liverpool fez sua primeira substituição aos 59 minutos, com a entrada de Trey Nyoni no lugar de Rio Ngumoha. O Everton continuou ameaçando o gol dos visitantes, e Dewsbury-Hall quase colocou seu time em vantagem aos 64, ao pegar um rebote com um chute forte de dentro da área, mas Jacquet apareceu no momento certo para afastar. Aos 66, um jogador do Everton reclamou da falta não marcada em uma entrada de Nyoni para interromper sua arrancada, enquanto Jack Grealish recebeu cartão amarelo aos 70, após uma entrada dura em Mac Allister.

Leia também | Vídeo: E se? Ex-astro do Al-Hilal confronta o Al-Ahli com uma pergunta difícil sobre Toney

Publicidade

Os minutos finais tiveram uma série de substituições: o Everton colocou Harrison Armstrong e Tyrique George nos lugares de Hayden Hackney e Tyler Dibling aos 73, enquanto o Liverpool lançou Victor Muñoz e Ronald Araújo nas vagas de Jeremie Frimpong e Bradley Barcola aos 74. Vitaliy Mykolenko levou cartão amarelo aos 78 por derrubar Muñoz, antes de Jordan Pickford aparecer para salvar o Everton de um gol certo aos 80, ao defender um chute de Dominik Szoboszlai de perto.

O Liverpool tentou arrancar o gol da vitória nos minutos restantes, e Alexander Isak desperdiçou uma chance aos 85, com um chute fraco que passou ao lado do gol. Aos 88, Nyoni recebeu cartão amarelo por empurrar Dewsbury-Hall. Aos 89, as duas equipes fizeram suas últimas trocas: entraram Charlie Alcaraz no lugar de Dewsbury-Hall, Lewis Koumas no de Wirtz e Brennan Johnson no de Grealish. O placar não se alterou até o apito final, e o Liverpool chegou a 22 pontos, na quarta colocação, enquanto o Everton foi a 17 pontos, em oitavo lugar.

Publicidade

Leia também | Ataque madridista a Mourinho: o que ele fez não foi inteligente e desmonta o time