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Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Vídeo: “Por que você faz isso conosco?”... Yassine explode na cara do árbitro da partida entre Al-Ahli e Al-Fayha

Al-Fayha x Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Ahli
Campeonato Saudita
M. Jaissle
Arábia Saudita
Alemanha

O técnico alemão critica duramente após a partida

O alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli de Jeddah, fez uma crítica contundente ao árbitro da partida de sua equipe contra o Al-Fayha, disputada nesta quarta-feira, válida pela 29ª rodada da Liga Roshen.

A partida terminou empatada em 1 a 1, tendo sido marcada por várias jogadas polêmicas, com destaque para a não marcação de um pênalti poucos segundos antes do apito final.

Após a partida, as câmeras da emissora de TV captaram a reação de Yassine, que explodiu de raiva e correu em direção à equipe de arbitragem para discutir a jogada.

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Yassine apareceu furioso e dirigiu-se ao árbitro, dizendo: “Por que você faz isso conosco? Nós também entendemos de regras”.

Campeonato Saudita
Al Hazem crest
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ALF
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E continuou: “Isso sempre acontece conosco, por que você não marcou o pênalti, meu amigo?”.

A partida testemunhou um clima de fervilhar na arquibancada do Al-Ahli, além de ataques dos jogadores e da comissão técnica ao árbitro, devido às suas decisões estranhas.



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