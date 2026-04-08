O alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli de Jeddah, fez uma crítica contundente ao árbitro da partida de sua equipe contra o Al-Fayha, disputada nesta quarta-feira, válida pela 29ª rodada da Liga Roshen.

A partida terminou empatada em 1 a 1, tendo sido marcada por várias jogadas polêmicas, com destaque para a não marcação de um pênalti poucos segundos antes do apito final.

Após a partida, as câmeras da emissora de TV captaram a reação de Yassine, que explodiu de raiva e correu em direção à equipe de arbitragem para discutir a jogada.

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Yassine apareceu furioso e dirigiu-se ao árbitro, dizendo: “Por que você faz isso conosco? Nós também entendemos de regras”.

E continuou: “Isso sempre acontece conosco, por que você não marcou o pênalti, meu amigo?”.

A partida testemunhou um clima de fervilhar na arquibancada do Al-Ahli, além de ataques dos jogadores e da comissão técnica ao árbitro, devido às suas decisões estranhas.







