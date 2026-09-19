O choque do Al Ahli diante do Sundowns, da África do Sul, não terminou com o apito final, depois que a polêmica se transferiu do gramado para a sala de imprensa, em uma cena marcante que teve como protagonista o técnico do time, Marino Pušić, que entrou em uma discussão acalorada com um dos jornalistas por causa de uma pergunta sobre suas decisões técnicas durante a partida.

O Al Ahli perdeu na noite de sábado, fora de casa, para o Sundowns, por dois gols a um, na partida que reuniu as duas equipes pela Copa das Confederações.

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O episódio começou quando o jornalista perguntou a Pušić sobre Saleh Abu Al Shamat, explicando que o jogador deveria ter recebido uma chance de participar antes dos minutos finais, antes que o técnico respondesse em tom ríspido, dizendo: "Parece que você é fã de um dos jogadores, e você tem razão, mas sua pergunta não faz sentido, estivemos bem hoje".

A situação não parou nessa resposta, pois Pušić voltou a acompanhar a reação do jornalista, depois de notar seu sorriso durante a discussão, fazendo com que o diálogo saísse do enquadramento tradicional das coletivas de imprensa e se transformasse em um confronto direto diante dos meios de comunicação presentes na sala.

O técnico do Al Ahli disse ao jornalista: "Por que você está rindo? Você está rindo do seu time?", em um momento que chamou a atenção, especialmente porque a pergunta veio minutos após a derrota do Al Ahli para o Sundowns pelo placar de 2 a 1 e a perda da chance de conquistar o título.

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A rispidez de Pušić na coletiva foi uma extensão da polêmica que cercou suas decisões durante a partida, especialmente porque a entrada de Abu Al Shamat veio apenas nos dois últimos minutos, algo que também provocou a insatisfação do jogador após o apito final, depois que ele deixou o gramado irritado e tirou a camisa do Al Ahli em uma cena que gerou ampla repercussão.

Entre a derrota do Al Ahli para o Sundowns e a polêmica sobre as substituições, a coletiva de imprensa teve sua parcela de emoção, depois que uma pergunta sobre um jogador que participou por apenas alguns minutos se transformou em um bate-boca marcante, cujo principal destaque foi a pergunta de Pušić ao jornalista: "Por que você está rindo?".



