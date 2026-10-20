O clima após a partida entre Al Nassr e Neom se transformou em uma cena caótica, depois que os minutos seguintes ao apito final testemunharam um bate-boca acalorado entre dirigentes das duas equipes, que evoluiu para uma agressão física, em um episódio que roubou os holofotes dos acontecimentos do confronto, decidido pelo Al Nassr com um gol a zero.

Imagens que circularam mostraram um confronto entre um dirigente do Neom e outro do Al Nassr, antes que o dirigente da primeira equipe desferisse um chute em seu colega do Al Nassr, em meio a um clima de tensão dentro do campo, o que exigiu a intervenção de várias pessoas presentes para conter a situação e separar as partes, impedindo o agravamento dos acontecimentos.

O episódio ocorreu após um confronto marcado por emoção e equilíbrio, já que o resultado foi decidido apenas por um único gol, fazendo o clima pegar fogo após o apito final em uma cena que gerou polêmica, depois que o bate-boca se transformou em contato físico diante das lentes dos fotógrafos.

Contas nas redes sociais compartilharam as imagens que documentaram o episódio, em meio a grande repercussão sobre o que aconteceu após a partida, à espera de quaisquer esclarecimentos oficiais sobre as circunstâncias do confronto e as possíveis medidas em decorrência dele.

O Al Nassr havia decidido o confronto a seu favor com um gol a zero, marcado pelo português João Félix aos 61 minutos, conduzindo sua equipe a uma vitória difícil nas disputas da décima rodada da Liga Roshni Saudita de Profissionais, apesar das diversas chances desperdiçadas pelas duas equipes durante a partida.

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O Al Nassr elevou sua pontuação para 22 pontos, ocupando a terceira posição na tabela de classificação, com dois pontos de diferença atrás do Al Hilal e três pontos atrás do Al Qadsiah, enquanto a pontuação do Neom ficou estacionada em 16 pontos, na sexta posição.

Após a vitória sobre o Neom, o Al Nassr se prepara para disputar um novo confronto contra o Al Faisaly na sexta-feira, 23 de outubro, antes de receber o Al Khaleej no dia 29 de outubro, e depois enfrentar o Al Hazem fora de casa no dia 5 de novembro, em uma sequência de partidas na qual busca continuar somando pontos e perseguir as equipes da ponta.



