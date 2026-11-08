O quarto gol do Manchester United nas redes do Aston Villa provocou uma ampla polêmica de arbitragem, depois que o árbitro Chris Kavanagh validou o gol de empate (4 a 4) marcado por Patrick Dorgu aos seis minutos dos acréscimos, apesar dos protestos dos jogadores da equipe visitante quanto à existência de uma falta sobre o goleiro japonês Suzuki durante a tentativa de afastar a bola.

O gol veio para completar uma virada dramática do Manchester United, que estava perdendo por 4 a 2 até os minutos finais, antes de Joshua Zirkzee diminuir a diferença aos 92 minutos e, em seguida, Dorgu igualar o placar aos 96 minutos, garantindo aos donos da casa um ponto que parecia inalcançável depois do cenário visto na partida disputada no estádio de Old Trafford, pela décima rodada da Premier League.

O lance aconteceu depois que o goleiro do Manchester United, Senne Lammens, avançou até a área do Aston Villa para participar do último ataque e, no momento da execução da jogada, pareceu que Lammens atrapalhou o movimento de Suzuki e o impediu de alcançar a bola da forma necessária, fazendo com que ela chegasse até Dorgu, que aproveitou a situação e marcou o gol de empate, em meio a fortes protestos dos jogadores do Aston Villa, que pediam a anulação do gol.

A tecnologia de vídeo interveio para revisar o lance, antes de o gol ser confirmado, acendendo a polêmica sobre a existência ou não de uma falta sobre o goleiro do Aston Villa, especialmente porque Suzuki não conseguiu lidar com a bola depois de ser atingido por Lammens durante a tentativa de sair para afastá-la. Os momentos seguintes também registraram protestos do goleiro japonês, que recebeu cartão amarelo.

O Aston Villa havia começado o confronto com muita força, depois que Allison Edward marcou o primeiro gol logo no primeiro minuto, antes de Nicolas Jackson ampliar para o segundo aos quatro minutos, mas Bruno Fernandes trouxe o Manchester United de volta à partida ao converter um pênalti aos 16 minutos, e em seguida Youri Tielemans igualou o placar aos 44 minutos, encerrando o primeiro tempo em 2 a 2.

Com o início do segundo tempo, o Aston Villa voltou a ficar à frente novamente, depois que John McGinn marcou o terceiro gol de pênalti aos 48 minutos, antes de Leon Goretzka ampliar para o quarto aos 53 minutos, aproveitando um erro defensivo de Leny Yoro, fazendo com que a equipe visitante parecesse a caminho de conquistar os três pontos.

Mas o Manchester United se recusou a se render e manteve suas tentativas até os minutos finais, até marcar dois gols nos acréscimos e encerrar o duelo com o empate em 4 a 4.