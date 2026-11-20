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O gol marcado pelo Al-Ahli e anulado pelo árbitro argentino Facundo Tello gerou grande polêmica de arbitragem no clássico contra o rival tradicional Al-Nassr, pela Roshn Saudi League.

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O Al-Nassr visitou o rival tradicional Al-Ahli nesta sexta-feira , no estádio Al-Inma, em Jidá, em partida adiada da 9ª rodada da Roshn Saudi League.

Aos 31 minutos de jogo, o turco Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli, balançou as redes do Al-Nassr após uma saída errada do brasileiro Bento, goleiro do time da capital. A bola chegou ao defensor diante do gol vazio, e ele a mandou para o fundo da rede de cabeça.

No entanto, o árbitro argentino Facundo Tello recorreu ao VAR depois de validar o gol e acabou decidindo anulá-lo, alegando que Bento sofreu obstrução de Ziyad Al-Johani, meio-campista do Al-Ahli.

A decisão provocou grande irritação no holandês Marino Pušić, técnico do Al-Ahli, que discutiu com o árbitro da partida por considerar que o gol era legítimo.

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A decisão gerou polêmica entre especialistas em arbitragem. Alguns concordaram com o árbitro argentino, por entenderem que o goleiro brasileiro foi obstruído, enquanto outros consideraram que o contato foi normal, o que significaria que o gol era válido.

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O ex-árbitro egípcio Mohamed Kamal Risha afirmou, em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiyah": "A decisão do árbitro do clássico de anular o gol do Al-Ahli está correta".

E explicou: "Ziyad Al-Johani, jogador do Al-Ahli, bloqueou o caminho de Bento, goleiro do Al-Nassr, o que o impediu de se movimentar em direção à bola".

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Já Fahad Al-Mirdasi, ex-árbitro saudita, discordou dessa análise e garantiu que o gol era legítimo, já que não houve contato.

Em declarações divulgadas pela conta oficial do programa "Nadina", do canal "MBC 1", Al-Mirdasi disse: "Aos 31 minutos, decisão incorreta de anular o gol do Al-Ahli".

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E explicou: "O jogador do Al-Ahli Ziyad Al-Johani não cometeu nenhuma infração contra o goleiro do Al-Nassr, Bento Matheus. Foi uma intervenção equivocada do árbitro de vídeo ao chamar o árbitro, e o gol deveria ter sido validado".

A emoção continuou no segundo tempo, graças ao próprio zagueiro turco Merih Demiral, que sofreu um pênalti a favor do Al-Ahli aos 67 minutos de jogo.

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Demiral recebeu um cruzamento dentro da área, e Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr, tentou acompanhá-lo, mas o zagueiro turco caiu no gramado pedindo pênalti.

Inicialmente, o árbitro argentino ignorou as reclamações dos jogadores do Al-Ahli, mas depois recorreu ao VAR, revisou o lance de perto e acabou marcando pênalti a favor do Al-Ahli.

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O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, não desperdiçou a chance. Ele foi para a cobrança e bateu forte, à direita do goleiro brasileiro Bento, que não conseguiu alcançar a bola, marcando o segundo gol do Al-Ahli aos 71 minutos de jogo.