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O croata Ivan Perisic entrou para a história da Champions League em grande estilo ao marcar o gol do PSV contra o Real Madrid. Ele se tornou o jogador mais velho a balançar as redes diante do clube espanhol na história da competição, em mais uma noite em que o ponta do time holandês mostrou sua presença nos grandes jogos.

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Ivan Perisic marcou o primeiro gol do PSV contra o Real Madrid aos 32 minutos da partida disputada na noite desta terça-feira, no estádio "Santiago Bernabéu", pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

Enquanto o Real Madrid buscava o gol que o colocaria à frente, o árbitro marcou pênalti para o PSV depois de meia hora de jogo, quando Aurélien Tchouaméni pisou no pé de Sven Mijnans, jogador do time visitante, dentro da área.

O astro croata abriu o placar para os holandeses na cobrança, batendo com precisão no lado esquerdo de Courtois.

Segundo levantamento do "MisterChip", Perisic marcou o gol aos 37 anos e 295 dias e quebrou o recorde anterior de jogador mais velho a marcar contra o Real Madrid na competição continental. A marca pertencia ao italiano Filippo Inzaghi, que havia balançado as redes do Real Madrid aos 37 anos e 86 dias, em 2010.

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A façanha do jogador croata não parou por aí: a "Opta" confirmou que Perisic também se tornou o jogador mais velho a converter um pênalti na história da Champions League.

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A empresa apontou ainda que Perisic subiu para a quarta posição na lista dos goleadores mais velhos da história da Champions League.

10 gols por 4 clubes

Perisic seguiu escrevendo sua história pessoal na Champions League. Segundo o "MisterChip", o gol contra o Real Madrid elevou sua marca para 10 gols na competição, marcados com a camisa de 4 clubes diferentes: Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Inter de Milão e PSV.

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A mesma fonte acrescentou que 15 anos separam o primeiro gol de Perisic na Champions League, marcado em 2011, e o mais recente, contra o Real Madrid.

O jogador croata tem um retrospecto impressionante contra os gigantes da Europa nos últimos tempos. De acordo com o "Squawka", seus quatro gols mais recentes na Champions League foram contra Juventus, Arsenal e Liverpool, antes de ele acrescentar o Real Madrid à lista, o que mostra sua presença frequente nos grandes jogos.

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Pênalti coloca o Real Madrid em uma lista indesejada

O gol de Perisic saiu de um pênalti marcado pelo árbitro após revisão do árbitro de vídeo, o "VAR", por causa de uma entrada de Aurélien Tchouaméni.

Segundo o "MisterChip", o Real Madrid se tornou o segundo time com mais pênaltis marcados contra si após intervenção do VAR desde a adoção da tecnologia na Champions League, na temporada 2018-2019, com 5 cobranças. O clube divide a posição com Sevilla, Olympiacos e Juventus e fica atrás apenas do Barcelona, líder da lista com 6.