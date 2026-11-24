Ivan Perisic marcou o primeiro gol do PSV contra o Real Madrid aos 32 minutos da partida disputada na noite desta terça-feira, no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.
Enquanto o Real Madrid tentava abrir o placar, o árbitro marcou pênalti para o PSV depois de meia hora de jogo, quando Aurélien Tchouaméni pisou no pé de Sven Mijnans, jogador do time visitante, dentro da área.
O astro croata converteu a cobrança e colocou o time holandês na frente, com uma batida precisa no canto esquerdo de Courtois.
Segundo dados do MisterChip, Perisic marcou o gol aos 37 anos e 295 dias, quebrando o recorde anterior de jogador mais velho a marcar contra o Real Madrid na competição continental, que pertencia ao italiano Filippo Inzaghi, autor de um gol contra o Real Madrid aos 37 anos e 86 dias, em 2010.
O feito do croata não parou por aí: a Opta confirmou que Perisic também se tornou o jogador mais velho a converter um pênalti na história da Champions League.
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A Opta também apontou que Perisic subiu para a quarta posição na lista dos artilheiros mais velhos da história da Champions League.
10 gols por 4 clubes
Perisic seguiu escrevendo sua história pessoal na Champions League. De acordo com o MisterChip, o gol contra o Real Madrid elevou para 10 o número de gols dele na competição, marcados com as camisas de 4 clubes diferentes: Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Inter de Milão e PSV.
A mesma fonte acrescentou que 15 anos separam o primeiro gol de Perisic na Champions League, marcado em 2011, e o mais recente, contra o Real Madrid.
O croata tem um retrospecto notável contra os grandes da Europa nos últimos tempos. Segundo o Squawka, seus quatro gols mais recentes na Champions League foram contra Juventus, Arsenal e Liverpool, antes de ele acrescentar o Real Madrid à lista, o que mostra sua presença frequente nos grandes jogos.
Pênalti coloca o Real Madrid em lista indesejada
O gol de Perisic saiu de um pênalti marcado pelo árbitro após revisão do árbitro de vídeo (VAR), por causa de uma entrada de Aurélien Tchouaméni.
De acordo com o MisterChip, o Real Madrid se tornou o segundo time com mais pênaltis marcados contra si após intervenção do VAR desde a implementação da tecnologia na Champions League, na temporada 2018-2019, com 5 cobranças, empatado com Sevilla, Olympiacos e Juventus, e atrás apenas do Barcelona, que lidera a lista com 6.