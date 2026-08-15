O comunicador saudita Khalid Al-Shanif revelou pela primeira vez o clube que vai torcer na nova temporada da Roshn Saudi League 2026-2027.

Al-Shanif enviou uma mensagem a Khalid Al-Atwi, o novo técnico do Al-Fateh, na qual desejou sorte, além de declarar seu apoio e torcida a ele, depois de tê-lo recebido como um dos convidados do seu programa "Dorina Ghair", no canal "Saudia", durante a temporada passada.

Em sua mensagem a Al-Atwi, Al-Shanif afirmou: "Boa sorte na sua passagem pelo Al-Fateh, e você é capaz, se Deus quiser, de colocar o Al-Fateh em seu lugar natural".

E acrescentou: "Quanto a mim, não sou torcedor do Al-Fateh por causa de Khalid Al-Atwi, mas serei 100% torcedor do Al-Fateh nesta temporada por causa dele, não porque ele vai enfrentar o Al-Nassr, mas por causa de Al-Atwi".

O Al-Fateh começa sua trajetória na Roshn Saudi League sob o comando de Al-Atwi neste sábado, quando enfrenta o Al-Nassr, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela primeira rodada da competição.

Vale lembrar que Khalid Al-Atwi foi cotado para comandar a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, como sucessor do francês Hervé Renard, mas a missão acabou ficando com o técnico grego Georgios Donis, ao fim das contas.